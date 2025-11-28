Mikulića više od dva sata ispituju u USKOK-u: 'To može značiti dvije stvari'

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić u petak je stigao na ispitivanje u prostorije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Još uvijek se ne zna kako se Mikulić brani. U prostorije USKOK-a policija ga je dovela malo prije 17 sati. Ispitivanja su počela još u 15 sati - prvi na rasporedu bio je Mikulićev kum Dragan Krasić, nakon njega došao je Ivica Vugrinec, vlasnik kamenoloma.

Dva sata u USKOK-u

Onda je stigao Mikulić, koji je unutra već dva sata. To može značiti dvije stvari. Jedna je da se otvorio prema USKOK-u i odlučio priznati ili ispričati svoju stranu priče, što je malo vjerojatno. S druge strane, možda čeka svoj red, s obzirom na to da je prije njega bio Vugrinec. Ako je Vugrinec odlučio priznati sve što im se stavlja na teret, USKOK bi vrlo vjerojatno na neki način mogao ne odustati od njega, ali ne zatražiti istražni zatvor. Vidjet ćemo što će se sve dogoditi - RTL Danas ima informacije da za petnaestak minuta stiže dvoje drugih odvjetnika.

Što se tiče posljednjeg osumnjičenog, to je Goran Večković, vlasnika drugog kamenoloma. On je osoba u čijem domu je navodno dano mito za Mikulića, i onda je to mito podijeljeno u automobilu. Prislušni uređaj koji je bio u Mikulićevom automobilu zabilježio je dijeljenje mita između njega i kuma Krasića.

Kazna za davanje i primanje mita

Nakon što Mikulić i posljednji osumnjičenik daju iskaz, vidjet ćemo zak koga će USKOK zatražiti određivanje istražnog zatvora. Isto tako, USKOK će vjerojatno u petak navečer ili subotu izaći s priopćenjem o rješenju za provođenju istrage. Ako za nekoga ne zatraže istražni zatvor, što bi se moglo dogoditi, to će značiti da su te osobe odlučile na neki način surađivati s USKOK-om i potvrditi priču.

Optužbe protiv Mikulića su ozbiljne. Za primanje mita, moguća je kazna od jedne do deset godina zatvora. Za one koji daju mito, kazna je od jedne do osam godina zatvora. Raspon je poprilično velik, no do eventualnog suđenja je dugi proces.

Što mu se stavlja na teret?

Podsjetimo, nakon što je Mikulić uhićen u četvrtak, pretraženi su mu dom i poslovne prostorije. Prenoćio je u policijskom pritvoru na zagrebačkim Oranicama. Optužbe nisu jednostavne - USKOK Mikulića sumnjiči za primanje 120 tisuća eura mita kao i mesnih proizvoda, i to u nekoliko navrata od Gorana Večkovića, koji je inače i vlasnik dva kamenoloma.

Tužitelji sumnjaju i da je Mikulić primio neutvrđen iznos novca i od vlasnika drugog kamenoloma Ivice Vugrineca u Novom Golubovcu gdje su u petak cijeli dan trajale pretrage službenih prostorija. Među uhićenima je i Mikulićev kum Dragan Krasić koji je radio u sektoru za rudarstvo.