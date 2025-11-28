Uhićeni Mikulić još godinu dana može primati novac od države: Ima pravo na povlasticu 6+6

Bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić, ima pravo na određene povlastice kao nekadašnji državni dužnosnik.

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje mogućnost korištenja povlastice 6+6, odnosno Mikulić može prvih šest mjeseci nakon prestanka mandata primati punu, a sljedećih šest mjeseci pola plaće koju je primao kao glavni državni inspektor.

Nije poznato je li Mikulić već zatražio navedenu povlasticu, a njegov je odvjetnik za 24sata odgovorio samo "bumo vidli, kako vele naši dobri Zagorci".

Uhićen u lovu

Mikulić je uhićen na području Sisačko-moslavačke županije u šumi gdje je bio u lovu. Sumnjiči ga se za primanje mita, a istragom je obuhvaćen i Mikulićev kum, Dragan Krasić, koji je radio u Sektoru za rudarstvo.

Tereti ih se, doznaju 24sata, da su primili mito od najmanje 120 tisuća eura, koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa. Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito - Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček i mesnica Vugrinec.

Pozamašna količina oružja

Prema imovinskoj kartici, Mikulić je primao plaću od 4257,96 eura, a koju može nastaviti primati sljedećih šest mjeseci.

U svom posjedu ima kuću s okućnicom u Malinskoj na otoku Krku ukupne površine od 867 kvadrata koju je stekao nasljedstvom. Procijenio ju je na 411.440,71 eura. Posjeduje i motocikl Piaggio Beverly od 4870,93 eura.

Strastveni lovac ima pravu kolekciju vatrenog oružja: pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura.

Osim oružja, ima i 23 dionice u tvrtki Dalekovod d.d, a vrijednost jedne te dionice procijenjena je na 222,97 eura. Navodi i da je nasljedstvom uspio uštedjeti 1300 eura.

