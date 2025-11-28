Andrija Mikulić danas daje iskaz: Uhićen u lovu zbog sumnje u primanje mita

Tijekom jutra očekuje se da će bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić dati iskaz. Uhićen je zbog primanja mita zajedno s još nekoliko ljudi. Poznato je samo da se radi o kamenolomu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Nakon što je prenoćio u pritvoru, danas se očekuje ispitivanje u USKOK-u koji će potom odlučiti hoće li protiv njega i suoptuženika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić smijenjen je jučer na zatvorenoj sjednici Vlade

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice smijenila Mikulića, ali i čitav niz šefova hrvatskih javnih tvrtki

Osim Mikulića, akcijom je obuhvaćen i njegov kum Dragan Krasić te još najmanje dvije osobe

USKOK u suradnji s policijom uhitio ga je u Sisačko-moslavačkoj županiji

Bio je u lovu

Očekuje se da će u petak ujutro dati iskaz

Preko četiri sata trajala pretraga kuće

6.51 - Uhićeni bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić i policijski inspektori završili su tijekom noći pretragu njegove kuće u Dubravi. Pretraga je trajala preko četiri sata. Policajci su iznijeli cijeli arsenal oružja. O toj kolekciji smo pisali uvidom u njegovu imovinsku karticu.

Mrak Taritaš: Govorili smo da to ne radite, niste htjeli slušati

6.30 -Tijekom maratonske saborske rasprave o proračunu za 2026. godinu, koja je završila iza ponoći, rasprave govorilo se i o uhićenju šefa Državnog inspektorata Andrije Mikulića.

''Sjećamo se rasprave iz 2019. godine kada je on predložen za glavnog državnog inspektora. Mi smo govorili da to ne radite, no niste htjeli slušati. Eto, došli smo do 2025., čovjek je uhapšen i pitanje je što će se još otvoriti. To daje ružnu sliku Hrvatske na kraju dana'', rekla je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

''U trenutku dok se raspravlja o proračunu, ovakav skandal dodatno potkopava povjerenje građana. Svaki vam je proračun obilježen skandalima i korupcijskim aferama'', kazala je SDP-ova Martina Vlašić Iljkić, podsjetivši na prošlogodišnje uhićenje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

Oporbeni zastupnici i klubovi podnijeli su amandmane na prijedlog državnog proračuna, o kojima će se glasati u utorak, 2 prosinca. Glasanje o proračunu na rasporedu je u petak, 5. prosinca.

Radimir Čačić: 'Čuo sam da je to posljedica nekakve vrste kolateralnih dokaza'

6.15 - Ekspresno su na jučerašnjoj sjednici Vlade smijenjeni predsjednici uprava i ravnatelji šest državnih poduzeća: Pošte, HŽ Infrastrukture, ACI-ja, Lutrije, Odašiljača i veza i HZZO-a. Uhićenje glavnog državnog inspektora i čistku u državnim firmama komentirao je gost Direkta, Radimir Čačić.

Starije informacije:

6.00 - Andrija Mikulić uhićen je u četvrtak nešto iza 17.30 sati u akciji USKOK-a. Tijekom dana, bez njegovog znanja, smijenjen je na zatvorenoj sjednici Vlade s mjesta glavnog državnog inspektora. Obavijest o smjeni, medijima je stigla nakon što su počele USKOK-ove istražne radnje.

Mikulić je uhićen u četvrtak iza 17.30 sati na području Sisačko-moslavačke županije. Doznajemo da je bio u šumi, u lovu. Sumnjiči ga se za primanje mita, a riječ je o kamenolomu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Istragom je obuhvaćen i Mikulićev kum Dragan Krasić koji je radio u Sektoru za rudarstvo. Uhićen je i Ivica Vugrinec, voditelj kamenoloma.

Oko 19.10 sati u pratnji tri policajca doveden u svoju kuću u Dubravi gdje se tijekom večeri vršio pretres. Mikulićevi odvjetnici nisu imali detalje vezano za uhićenje. Očekuje se da će tijekom jutra dati iskaz.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila opoziv još nekoliko čelnika državnih tvrtki i institucija i to Ivana Čule, dosadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatske pošte, Ivana Kršića s čela HŽ Infrastrukture, Kristijana Pavića iz ACI-a, Ignacija Čuture s čelnog mjesta Hrvatske lutrije te Lucijana Vukelića, dosadašnjeg ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

