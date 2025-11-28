FREEMAIL
VELIKA ČISTKA /

Vlada se 'riješila' Mikulića isti dan kad je uhićen, Plenković: 'To je slučajnost, nismo znali'

Vlada se 'riješila' Mikulića isti dan kad je uhićen, Plenković: 'To je slučajnost, nismo znali'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Tvrdi da Vlada nije imala informacije o njegovom uhićenju i da je riječ o pukoj slučajnosti

28.11.2025.
11:50
Dunja Stanković
Ivana Ivanovic/pixsell
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u petak na konferenciji Kluba Europske pučke stranke (EPP) "Europa u tranziciji - oblikovanje novog VFO-a za nove europske stvarnosti" u Zagrebu. 

Nakon toga je u izjavi za medije komentirao jučerašnje uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića zbog sumnje u korupciju i smjenu čelnika javnih tvrtki. 

"Pratimo rad ljudi koji su dobili povjerenje. Nije ova odluka došla preko noći. Ona se već dugo stvarala. Stupit će na snagu u ponedjeljak novi zakon, želja je Vlade da to tranzicijsko razdoblje koje će uslijediti o novim imenovanjima vode v.d. ljudi koji će obaviti tranziciju", rekao je Plenković.

Razloge nije naveo

Sada već bivšim šefovima državnih tvrtki Plenković je zahvalio na doprinosu i suradnji. 

Na pitanje kako to da je razriješio Andriju Mikulića nakon što je za njega izdan uhidbeni nalog, rekao je: "Nismo to ni znali. I on i šef HZZO su iz drugih razlozi bili na redu za zahvaljivanje na dužnosti". 

Tvrdi da Vlada nije imala informacije o njegovom uhićenju i da je riječ o pukoj slučajnosti. "Tako je ispalo, nismo znali za to", tvrdi premijer. 

Na potpitanja da navede druge razloge koji su doveli do Mikulićeve smjene, a koji nemaju veze s uhićenjem, Plenković je samo kratko naveo da je "niz razloga", ali nije htio precizirati. "Želimo kvalitetniji rad Državnog inspektorata", ističe.  

