Andriju Mikulića i bogatu kolekciju vatrenog oružja u gluho doba noći prevezli u policiju

Uhićeni bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić i policijski inspektori završili su tijekom noći pretragu njegove kuće u Dubravi. Policajci su iznijeli cijeli arsenal oružja. O toj kolekciji smo pisali uvidom u njegovu imovinsku karticu. Mikulić je u četvrtak popodne uhićen u lovu u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sumnjiči ga se za primanje mita u slučaju kamenoloma u Krapinsko-zagorskoj županiji. Uhićen je i njegov kum.

Strastveni lovac ima pravu kolekciju vatrenog oružja: pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava koju je procijenio na 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura, lovački izvlakač od 600 eura.

Tijekom jutra dat će iskaz nakon kojeg će se odlučiti hoće li mu biti određen pritvor.