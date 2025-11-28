Turudić za RTL Danas o tajmingu uhićenja Mikulića na dan kad je smijenjen: 'Ja nemam raspored Vlade'

O USKOK-ovoj akciji, u kojoj je uhićen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, razgovarali smo s glavnim državnim odvjetnikom, Ivanom Turudićem.

Kazao je da se ovdje radi o koruptivnim djelima visokopozicioniranih osoba, odnosno četvorice okrivljenika. Dodaje i da se u takvim slučajevima uvijek radi o ozbiljnim optužbama.

"Može se reći da je ovo jedna od medijski najeksponiranijih akcija, upravo zbog imena okrivljenika", kazao je Turudić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na pitanje je li Mikulić uhićen u lovu zbog opasnosti da pobjegne u BiH, Turudić odgovara da je za to čuo iz medija:

"Nemam pojma. Uhićen je u lovu jer je bio u lovu. Mi smo jučer, u rano jutro oko 8/pola 9 tražili ukupno 20-ak naloga od Županijskog suda u Zagrebu. Kada smo ishodili naloge, krenuli smo u realizaciju. Pokušali smo utvrditi gdje su osobe, utvrdili smo da se nalazi u lovu i onda smo pristupili realizaciji. Dakle, sve je bilo uobičajeno", kazao je Turudić.

Oporba uputila teške optužbe

Oporbeni zastupnici poručili su da ih nije iznenadila vijest o uhićenju Andrije Mikulića. Tvrde i da je Andrej Plenković ranije dobio informacije o uhićenju, zbog čega je Mikulića smijenio s mjesta glavnog državnog inspektora.

"Oni uvijek isto pričaju, valjda ništa drugo ne znaju pričati, samo o tome pričaju. Žalosno je kad neki ljudi traže zrno u tuđem oku, a ne vide kladu u svom oku. Mogli bismo o tajmingu govoriti i u drugim predmetima. Ali uvjeravam vas da DORH, odnosno USKOK, nikada ne vodi računa ni o kakvom tajmingu. Svaki datum se može proizvesti kao neki tajming. To što je prvookrivljeni uhićen dan kad je smijenjen je čisto. Ja nemam raspored odluka Vlade i to sam saznao u večernjim satima iz medija", tvrdi Turudić.

Akcija u Varaždinu?

Turudić je, netom prije našeg razgovora, u Zagreb doputovao iz Varaždina, a na upit što su ondje radili odgovara:

"Pa radimo, uredno radimo. Bili smo u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Ujutro smo otišli, sad sam prije 15 minuta došao".

Pitali smo znači li to da možemo očekivati neku sličnu akciju u Varaždinu, na što je kratko odgovorio: "Nisam ništa rekao, sačuvaj Bože!".

