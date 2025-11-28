Turudić za RTL Danas o tajmingu uhićenja Mikulića na dan kad je smijenjen: 'Ja nemam raspored Vlade'
'Uvjeravam vas da DORH, odnosno USKOK, nikada ne vodi računa ni o kakvom tajmingu'
O USKOK-ovoj akciji, u kojoj je uhićen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, razgovarali smo s glavnim državnim odvjetnikom, Ivanom Turudićem.
Kazao je da se ovdje radi o koruptivnim djelima visokopozicioniranih osoba, odnosno četvorice okrivljenika. Dodaje i da se u takvim slučajevima uvijek radi o ozbiljnim optužbama.
"Može se reći da je ovo jedna od medijski najeksponiranijih akcija, upravo zbog imena okrivljenika", kazao je Turudić.
Na pitanje je li Mikulić uhićen u lovu zbog opasnosti da pobjegne u BiH, Turudić odgovara da je za to čuo iz medija:
"Nemam pojma. Uhićen je u lovu jer je bio u lovu. Mi smo jučer, u rano jutro oko 8/pola 9 tražili ukupno 20-ak naloga od Županijskog suda u Zagrebu. Kada smo ishodili naloge, krenuli smo u realizaciju. Pokušali smo utvrditi gdje su osobe, utvrdili smo da se nalazi u lovu i onda smo pristupili realizaciji. Dakle, sve je bilo uobičajeno", kazao je Turudić.
Oporba uputila teške optužbe
Oporbeni zastupnici poručili su da ih nije iznenadila vijest o uhićenju Andrije Mikulića. Tvrde i da je Andrej Plenković ranije dobio informacije o uhićenju, zbog čega je Mikulića smijenio s mjesta glavnog državnog inspektora.
"Oni uvijek isto pričaju, valjda ništa drugo ne znaju pričati, samo o tome pričaju. Žalosno je kad neki ljudi traže zrno u tuđem oku, a ne vide kladu u svom oku. Mogli bismo o tajmingu govoriti i u drugim predmetima. Ali uvjeravam vas da DORH, odnosno USKOK, nikada ne vodi računa ni o kakvom tajmingu. Svaki datum se može proizvesti kao neki tajming. To što je prvookrivljeni uhićen dan kad je smijenjen je čisto. Ja nemam raspored odluka Vlade i to sam saznao u večernjim satima iz medija", tvrdi Turudić.
Akcija u Varaždinu?
Turudić je, netom prije našeg razgovora, u Zagreb doputovao iz Varaždina, a na upit što su ondje radili odgovara:
"Pa radimo, uredno radimo. Bili smo u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Ujutro smo otišli, sad sam prije 15 minuta došao".
Pitali smo znači li to da možemo očekivati neku sličnu akciju u Varaždinu, na što je kratko odgovorio: "Nisam ništa rekao, sačuvaj Bože!".
