Mikulić htio pobjeći u BiH? Turudić otkrio detalje: 'Evo zašto je uhićen u lovu'

'OPTUŽBE SU ODJEKNULE' /

Nakon što je u četvrtak prvo smijenjen pa ubrzo i uhićen, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić prenoćio je u policijskom pritvoru. Još u četvrtak navečer je policija započela pretres kuće te automobila koji je trajao više od četiri sata.

Uz ostalo pronađene su brojne puške, a Mikulić je i uhićen dok je bio u lovu. U USKOK-ovoj akciji Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića USKOK neslužbeno tereti da su primili mito od najmanje 120 tisuća eura i veću količinu mesa. Krasić je u petak popodne doveden u USKOK na ispitivanje.

Zauzvrat je tražena dozvola za rad kamenoloma s područja Krapinsko-zagorske županije koje u petak češljaju istražitelji. Uhićena su i dva vlasnika kamenoloma, a na ispitivanje je prije 15-ak minuta doveden i Ivica Vugrinec - vlasnik kamenoloma.

Oglasio se Turudić

Reakcije na uhićenje nižu se od jutra u Hrvatskom saboru, a očitovao se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je odgovarao na pitanja reporterke RTL-a Danas Ivane Ivande Rožić.

'Radi se o koruptivnim kaznenim djelima protiv ukupno četiri okrivljenika. Kad je u pitanju jedna takva visoko pozicionirana osoba, naravno da su to ozbiljne optužbe i da odjeknu u javnosti', objašnjava glavni državni odvjetnik.

Na pitanje kako to da je uhićen u lovu i je li doista postojala opasnost od bijega u susjedstvo, Turudić kaže: 'Ja sam to čuo od vas, nemam pojma. Uhićen je u lovu kad je bio u lovu. Rano ujutro tražili smo dvadesetak naloga od Županijskog suda u Zagrebu i kad smo ih ishodili, krenuli smo u realizaciju'.

U RTL-u Danas od 19 sati pogledajte što je još Turudić rekao Ivani Ivandi Roži