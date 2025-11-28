FREEMAIL
SUDAR GENERACIJA /

Hrvoje Sep najavljuje spektakularni FNC 25 u Varaždinu i otkriva jedinstveni MMA svijet

U novoj epizodu podcasta "Maksanov korner" ugostili smo poznatog hrvatskog boksača Hrvoja Sepa. Sep nam na jedinstven način najavljuje FNC 25, analizira čitav fight card koji je savršeno složen i osmišljen, komentira borce na eventu koji će biti spektakularan. 

Poznati boksač iz BK Leonardo, koji se često nalazi u ulozi sukomentatora na borilačkim priredbama FNC-a, ovoga će puta FNC event j pratiti "iz fotelje" zbog vlastitih sportskih obveza koje su bile u planu. No, to ga nije spriječilo da za gledatelje detaljno analizira fight card koji po prvi puta stiže u barokni grad, a koji će se ekskluzivno prenositi na platformi VOYO. Sep je ponudio stručan uvid u ključne borbe večeri, profil boraca i rastući značaj FNC organizacije na europskoj karti.

28.11.2025.
12:03
Silvijo Maksan
Hrvoje SepFncMartin Batur
