Radimir Čačić komentirao uhićenje glavnog državnog inspektora i smjenu šefova državnih tvrtku

NIJE IZNENAĐEN /

Crni petak imat će i glavni državni inspektor Andrija Mikulić, koji će se probuditi u ćeliji. Čovjek čiji je posao brinuti da svi sve rade po zakonu: osumnjičen je da je primao mito. Čovjek koji je u nepravilnostima lovio druge: uhićen je dok je bio u lovu. Usred šume.

Sumnjiči ga se da je tražio i dobio mito od vlasnika kamenoloma u Zagorju u zamjenu za dozvole i uvjerenje da inspektorat neće raditi nadzore. Sve to navodno za 100 tisuća eura i meso. Visokopozicionirani HDZ-ovac, koji je ranije bio i predsjednik zagrebačkog HDZ-a, i predsjednik zagrebačke gradske skupštine, netom prije toga razriješen je dužnosti. Neobično je da je uhićen usred šume u poslijepodnevnim satima, upućeni misle da je netko doznao da USKOK provodi istragu.

I nije to jedino iznenađenje: ekspresno su danas na sjednici Vladi smijenjeni predsjednici uprava i ravnatelji 6 državnih poduzeća: Pošte, HŽ Infrastrukture, ACI-ja, Lutrije, Odašiljača i veza i HZZO-a. Uhićenje glavnog državnog inspektora i čistku u državnim firmama komentira gost Direkta, Radimir Čačić. Više pogledajte u prilogu