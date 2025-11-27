FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAMIONI ZAROBLJENI /

Prekinut promet od Svetog Roka do Posedarja; Udari bure i do 160 kn/sat

Jaka i olujna bura stvara velike probleme u Hrvatskoj. U cestovnom prometu brojna su ograničenja. Zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak za osobna vozila je preko čvora Zadar istok-Obrovac-Gračac -čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac -Kistanje-Knin-Gračac-čvor Sveti Rok.

Kad će bura slabjeti i što vozači dalje mogu očekivati? Iz operativnog centra na Maslenici javila se reporterka Nikolina Radić s najnovijim informacijama te je razgovarala Tomislavom Baričevićem iz odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC-a

Cijeli razgovor pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.11.2025.
17:22
RTL Danas
BuraMaslenicaSveti RokObilazak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx