Prekinut promet od Svetog Roka do Posedarja; Udari bure i do 160 kn/sat

KAMIONI ZAROBLJENI /

Jaka i olujna bura stvara velike probleme u Hrvatskoj. U cestovnom prometu brojna su ograničenja. Zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak za osobna vozila je preko čvora Zadar istok-Obrovac-Gračac -čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac -Kistanje-Knin-Gračac-čvor Sveti Rok.

Kad će bura slabjeti i što vozači dalje mogu očekivati? Iz operativnog centra na Maslenici javila se reporterka Nikolina Radić s najnovijim informacijama te je razgovarala Tomislavom Baričevićem iz odjela za upravljanje i vođenje prometa HAC-a

Cijeli razgovor pogledajte u videu