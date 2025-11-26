Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost

NADZOR PROMETA /

Policija u Osječko-baranjskoj županiji provodila je danas posebnu akciju nadzora prometa u kojoj su dronovi nadzirali i ceste i zebre. U njihovom fokusu - sudionici u prometu koji drugima oduzimaju prednost. Jedan je to od najčešćih prekršaja koji uzrokuje mnoge prometne nesreće, nažalost i sa smrtnim posljedicama. Na osječkim ulicama gužva. Žurba i na kolniku i pločniku i na pješačkim prijelazima. A policija je sve nadgledala dronovima iz zraka. Zbog čega - pokazuje i situacija na zebri. Više u prilogu...