KRENULA LUDNICA /

Hrvatska pošta radi danonoćno zbog ogromne količine paketa: Brojke su veće nego prošle godine

Počeli su izazovi Crnog petka, kako za kupce, tako i za trgovce, za dostavljače, ali i carinu. Hrvatska pošta očekuje rekordan broj paketa, u sortirnici rengen i psi i nešto što, kažu nam, ni javnost ne treba znati!

Više od 500 djelatnika radi u tri smjene od 0 do 24. Pripreme za Crni petak, i dane prije i poslije, u pošti traju već mjesecima.

Lani je zadnjeg petka u studenom zaprimljeno 113 tisuća paketa, a ove godine toj se brojci opasno približio već u ponedjeljak. Više pogledajte u prilogu Nikoline Matošević.

26.11.2025.
7:43
RTL Danas
Crni PetakKupovinaHrvatska PoštaPaketi
