NEMOJTE PROPUSTITI /

Samo do vikenda: Besplatni tehnički pregledi vozila diljem Hrvatske

Od danas pa do vikenda možete obaviti besplatne tehničke preglede vašeg vozila.

Preventivno-sigurnosna akcijaprovodi se diljem Hrvatske u stanicama za tehnički pregled, a uoče li se nepravilnosti - nema sankcija. Želi se vozače potaknuti na odgovorno ponašanje i podići svijest o važnosti tehničke ispravnosti vozila za sigurnost u prometu.

Od jutra gužve, a one koji se među prvima odazovu na Dane tehničke ispravnosti vozila čeka i prigodna nagrada.

Bitno je napomenuti da ovaj pregled ne zamjenjuje onaj zakonski tehnički pregled vozila koji se mora obaviti da bi se upisao u prometnu knjižicu. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.

25.11.2025.
9:25
RTL Danas
