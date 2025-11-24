Od simbola Zagreba do ruševine. Ministar Bačić otkrio sudbinu Vjesnika i detalje o rušenju

EKSKLUZIVNO ZA RTL DANAS /
Nakon dramatičnog spašavanja bebe progovorila majka: 'Pitali su me želim li prekinuti trudnoću'
Katastrofa je prevelika i Vjesnik nije moguće spasiti.
Simbol Zagreba zato odlazi u povijest, mora se srušiti! To su odlučili statičari i već traje planiranje nikad zahtjevnije akcije uklanjanja grdosije.
Tek se sad otvara još mnoštvo pitanja oko novonastale situacije s Vjesnikom. Nakon što je obavio sastanak sa stručnjacima za rušenje, ministar Branko Bačić gostovao je u studiju RTL-a Danas