Nikad viđena operacija KBC-a Zagreb: Ovako izgleda tumor koji je imala beba, prizori bi vas mogli uznemiriti

IZNIMNO RIZIČAN ZAHVAT /

Liječnici KBC-a Zagreb izveli su složen i rizičan zahvat na novorođenčetu tijekom samog porođaja. Hitno je trebalo odstraniti iznimno velik tumor jer je postojala velika mogućnost da djetetu onemogući disanje.

Operacija je trajala dva sata, svaka minuta je bila presudna, vrijeme je otkucavalo brže nego srce. "Možete vidjeti koliko je velika glavica djeteta, a koliko je velik tumor, praktički smješten na prednjem dijelu vrata. Mi smo tijekom trudnoće znali da on značajno kompromitira disanje pritišče traheju i onemogućuje dijetetu da samostalno diše ukoliko bi bilo porođeno na uobičajen način", kazala je Vesna Elveđi Gašparović, specijalistica ginekologije Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb

Bili su spremni na sve opcije. Zahvat su napravili carskim rezom napola izvadivši dijete iz majčine utrobe - glava, vrat i gornji dio prsnog koša bili su vani, dok je ostatak tijela još bio u majčinoj utrobi. Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.