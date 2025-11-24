FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Tko će gdje nastupati za Novu? Evo koga biste vi htjeli: 'Onog koji se izdiže iznad buke, ega i politike'

Dok Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin budu uvodili Dubrovčane u novu godinu, pitali smo vas: Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?

24.11.2025.
17:12
RTL Danas
Grgo Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.

U našoj temi dana pitali smo vas:

"Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?"

Lana kaže - nijednog. Upalit će doma svoju glazbu. Fala lipa.

Iva bi voljela izvođača koji se izdiže iznad buke, ega, podjela i politike. Koji bi svojom pjesmo smirio narod, a ne raspalio.

I zadnji komentar - ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi za jednu noć nema nikakve veze s realnošću.

POGLEDAJTE VIDEO: Toplo i vlažno na početku tjedna: Južina stiže, ali ne za dugo

Pitamo VasDocek Nove GodineIzvođači
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Tko će gdje nastupati za Novu? Evo koga biste vi htjeli: 'Onog koji se izdiže iznad buke, ega i politike'