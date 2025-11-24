Tko će gdje nastupati za Novu? Evo koga biste vi htjeli: 'Onog koji se izdiže iznad buke, ega i politike'
Dok Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin budu uvodili Dubrovčane u novu godinu, pitali smo vas: Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?
Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.
Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.
U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.
U našoj temi dana pitali smo vas:
"Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?"
Lana kaže - nijednog. Upalit će doma svoju glazbu. Fala lipa.
Iva bi voljela izvođača koji se izdiže iznad buke, ega, podjela i politike. Koji bi svojom pjesmo smirio narod, a ne raspalio.
I zadnji komentar - ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi za jednu noć nema nikakve veze s realnošću.
