Tko će gdje nastupati za Novu? Evo koga biste vi htjeli: 'Onog koji se izdiže iznad buke, ega i politike'

Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin. Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U sklopu zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura. No, ovog puta popularnih kućica na Stradunu neće biti.

U našoj temi dana pitali smo vas:

"Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?"

Lana kaže - nijednog. Upalit će doma svoju glazbu. Fala lipa.

Iva bi voljela izvođača koji se izdiže iznad buke, ega, podjela i politike. Koji bi svojom pjesmo smirio narod, a ne raspalio.

I zadnji komentar - ni jednog, to koliko oni hoće zaraditi za jednu noć nema nikakve veze s realnošću.

