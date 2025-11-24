U Hrvatsku vraćeno blago nakon 40 godina: 'Htjeli smo da finale epizode bude kako se jedna knjiga vratila doma'

PLJAČKA STOLJEĆA /

U Hrvatsku je vraćeno knjižno blago koje je 80-ih godina prošlog stoljeća iz tadašnje Nacionalne sveučilišne biblioteke ukrao tek punoljetni Aleksandar Milles. Ekskluzivno je to još prošli tjedan najavio u RTL-u Danas Andrija Jarak.

Vrijedno djelo karmelićanskog redovnika, staro više od tristo godina, čuva podatke o nastanku Istarskog poluotoka i neprocjenjiv je izvor hrvatske povijesti. Povrat nacionalne kulturne baštine iziskuje dobro iskoordiniranu suradnju povijesnih, policijskih i diplomatskih službi, a kako je tako vrijedno djelo uopće završilo u Italiji i tko je kradljivac koji stoji iza pljačke stoljeća, doznajte u najnovijoj epizodi 'Dosjea Jarak', koju možete pogledati odmah samo na platformi Voyo.