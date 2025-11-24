Nakon Crnog petka, blagdanska euforija: Je li to potrošačka groznica ili smo prisiljeni trošiti više?

Rani snijeg samo pojačava blagdansku euforiju koja je, sudeći prema trgovinama - već krenula. Do Božića nas dijeli nešto više od mjesec dana, a sve upućuje na to da bi potrošnja mogla oboriti dosadašnje rekorde. Je li u pitanju samo potrošačka groznica ili smo prisiljeni trošiti više?

Ulogu kalendara preuzeli su izlozi. Izbor božićnih dekoracija sve je veći, a s polica nestaju sve ranije.

"Interes je vrlo dobar, naravno kako dolazi prosinac očekujemo da će još i rasti. Dosta poraste potrošnja, cijene variraju od do možete kupiti i za 1 euro pa do nekoliko tisuća eura. Kod nas kupuju ukrase koji će im trajati godinama", kaže Silvia Štefančić Beaković, voditeljica trgovine s dekoracijama.

Trgovine se pune

Ispod ukrašenih drvaca krit će se darovi koji ispunjavaju dječje želje. Zato se trgovine igračkama ubrzano pune, a pripreme su krenule od rujna jer trgovci znaju da se ulaganje u ponudu višestruko isplati.

"Pa skoro 70, 80 posto više nego inače. Raspon vam je otprilike od 3,3 i pol eura do 200 eura. Za svetog Nikolu više manje su to sitnice, ali za Božić su to već konkretnije skuplje igračke", kaže Tamara Horvat, djelatnica u trgovini igračkama.

Prema riječima sugovornica poskupljenja nije bilo, ali mnogi čekaju prvu priliku za povoljniju kupnju. Obično bi to bio posljednji petak u studenom. poznatiji kao Crni petak, ali crn odavno nije samo taj dan, već i dani prije i poslije njega.

"Uspjela sam kupiti i uloviti dobre popuste. Uglavnom sam kupila za djecu, nešto malo i poklona jer ne volim one zadnje dane pred Božić gubiti", kaže Valentina iz Požege. Na pitanje "Jeste krenuli u blagdansku kupnju?" Robert iz Zagreba odgovara: "Pa napola recimo da smo krenuli. Zadovoljni smo okej, ništa posebno, za njih neke sitnice i to je to."

"Pa ne da nisam zadovoljan popustima, ali popusti nisu adekvatni, tako da nađe se ista roba u drugom periodu", kaže Vinko iz Zagreba.

'Potrošnja raste 30 mjeseci za redom'

Iako najavljeni popusti do 80 posto rijetko ispune očekivanja potrošača, i fizičke i online trgovine očekuju bolju zaradu nego lani. "Prosječni popusti su negdje oko 30 posto. Osjeti se povećana potrošnja, ona je uvijek dvoznamenkasta. Kupci već sad kupuju božićni asortiman i neke uređaje", kaže Dijana Jendrašinkin Babić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija trgovačkog lanca.

"Nama je rast između 30 posto i 50 posto u odnosu na lani. Što se tiče popusta oni variraju ovisno o proizvodima, ali to je oko 60 posto", kaže Tana Zimmermann, direktorica online trgovine.

Blagdanska potrošnja tradicionalno počinje Crnim petkom, a da ona ne posustane, većina trgovačkih centara radit će sve nedjelje do Božića.

Očekuje se rekordna godina

"Potrošnja raste 30 mjeseci za redom, prosinac je neizvjestan, ali evo pratit ćemo trendove", kaže Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK. Od 1. do 20. studenog u trgovinama je zabilježeno više od 77,5 milijuna računa, što je porast od jedno cijelo 18 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupna potrošnja iznosi 6,48 posto više nego lani. Očito ne kupujemo toliko više koliko su porasli iznosi na računima. U prosjeku on je sa 17,3 porastao na 18,2 eura.

Lani smo u prosincu, zaključno s Badnjakom, potrošili 3 milijarde i 300 milijuna eura. Očekuje se da će i ova godina biti rekordna.

"Čisto zbog toga što postoji neka inflacija, pa zbog inflacije se uvijek može očekivati da će biti tri, četiri posto", kaže Boris Podobnik, predsjednik Udruge Glas poduzetnika.

"Mi možemo opet očekivati da će blagdanska potrošnja rasti između 5 do 10 posto, cijene su bile u listopadu veće od hrane, bezalkoholnih, alkoholnih pića to je bilo preko 4, 4,5 posto", kaže Zvjezdana Blažić, konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji.

'Blagdanska košarica će biti jedno 15 posto skuplja'

Prvi udar na džepove mogao bi stići s adventom – koji kreće odmah nakon Crnog petka. Lani su visoke cijene bile glavna tema, ugostitelji su ih pravdali rastom troškova, a oni su rasli i ove godine.

"Cijene su se donekle zaustavile nakon onog jakog vala poskupljenja, ali povremeno sirovina raste za nekoliko posto. U ovoj godini ukupni rast materijala je bio između 7 i 15 posto", kaže Hrvoje Margan, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Ipak, ugostitelji očekuju rast prometa, a sindikati cijene blagdanske košarice. "Nećemo ništa ovo reći ako kažemo da će sigurno ove godine blagdanska košarica biti skuplja nego lani", kaže Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.

Tada je ona skromna, prema procjeni sindikata, koštala 121 euro, srednja 218, a najskuplja 540 eura.

"Blagdanska košarica će biti jedno 15 posto skuplja", rekao je u petak Drago Munjiza, stručnjak za maloprodaju.

Pod pritiskom viših cijena, niz je namirnica s blagdanskog stola.

"Sve je skupo po toj košari, ako je šest eura kilo svinjske vratine, a mandarine tri, četiri, pet eura to je strašno", kaže Andrija iz Zagreba. "Uobičajeno kako je svake godine tako će i biti, skupo sve je, ali neke stvari se ipak ne propuštaju. Povrće je čini mi se ipak najviše poskupilo", kaže Miljenka iz Zagreba.

"Uzet ću koliko mi treba i koliko mi financijska situacija dopušta, dalje neću kalkulirati", kaže Milena iz Zagreba.

"Recimo svinjsko meso su gotovo sve vrste svinjskog mesa su pale cijene ove godine, osim evo sad se zadnji mjesec pojavljuje da rastu cijene odojka. Jaja su neka rasla do 20 posto isto voće i povrće", kaže Zvjezdana Blažić, konzultantica u poljoprivredno-prehrambenoj industriji.

Vlada, kao svojevrsni blagdanski dar, od 1. prosinca ograničava cijene još 30 proizvoda. Prema ranijoj RTL-ovoj računici, najjeftiniji blagdanski stol – uz namirnice s limitiranim cijenama – stoji oko 50 eura.

"Mi pozdravljamo to kao socijalnu mjeru. Nama se javljaju gospođe koje kažu da naprave sebi spisak ograničenih cijena i idu to tražiti, samo je tragedija kad ona dođe u dućan pa pola toga ne nađe", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Za neke će žrtvovanje zbog inflacije biti neizbježno – jer božićna čarolija i dalje zaobilazi novčanike.