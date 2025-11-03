TRGOVCI TRLJAJU RUKAMA /

Kreće božićna ludnica u Hrvatskoj, ekonomist: 'Mislim da će ova biti rekordna, evo zašto'

Da kreće božićno ludilo i u Hrvatskoj jasno je po tome da su šoping centri otvorili vrata u nedjelju, a neki kupci već krenuli s pripremama

3.11.2025.
12:22
Katarina Brečić
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Video kraljice Božića, Mariah Carey, s kojim tradicionalno najavljuje da je završio listopad i započelo razdoblje božićne glazbe i lampica, na TikToku je u svega jedan dan skupio gotovo 80 milijuna pregleda.

Da kreće božićno ludilo i u Hrvatskoj jasno je po tome da su šoping centri otvorili vrata u nedjelju, a neki kupci već krenuli s pripremama.

"Stavila sam na vrata vijenac i neke sitnice po porzorima", rekla nam je Mirjana Perčić iz Zagreba.

Ima i onih koji negoduju i poručuju: 'Po meni nije normalno i očekujem da krene nakon 11. mjeseca'. Ipak, božićna ludnica kreće već sada, a uskoro će izlozi biti prepuni božićnih ukrasa

Očekuje se rekordna potrošnja

"Cijela božićna priča počinje od sutra kada ćete vidjeti prve božićne reklame na televiziji i njihovo pozicioniranje za lagani ulazak u prvi vikend Adventa, kada potrošnja zna rasti 20 do 30 posto, i zapravo je svaki taj vikend jači i jači i sve do Božića pred vikend je potrošnja najjača", poručuje Pero Tanta, marketinški stručnjak. 

Upravo u potrošnji treba tražiti odgovor zašto božićno vrijeme počinje tako rano. Lani smo u prosincu, zaključno s Badnjakom, potrošili rekordnih 3.3 milijarde eura. Ove godine, ekonomisti očekuju još više. 

"Mislim da će biti rekordna, najviše zbog inflacije. Premda se u svijetu događaju ekonomski ratovi, čak među prijateljima, mislim da to nema utjecaja na naše ljude, oni će trošiti kao i dosada. S obzirom na to da postoji mala inflacija, čovjek bi očekivao da će biti 3.4, 3.5 milijardi", rekao je Boris Podobnik, ekonomist i predsjednik Glasa poduzetnika. 

Dodaje i da se rast plaća dogodio lani pa sve ovisi o inflaciji.

"Broj računa će ostati manje više isti, ali bit će blagi porast sveukupne potrošnje i on će biti 2,3,4 posto", poručuje Pobodnik.

A iako je svake godine, izuzev pandemijske, božićna potrošnja rekordna, ona ipak ne donosi najvišu zaradu trgovcima. Za to su ipak zaduženi ljetni turistički mjeseci. 

BožićPotrošnjaBlagdani
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRGOVCI TRLJAJU RUKAMA /
Kreće božićna ludnica u Hrvatskoj, ekonomist: 'Mislim da će ova biti rekordna, evo zašto'