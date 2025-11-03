Kreće božićna ludnica u Hrvatskoj, ekonomist: 'Mislim da će ova biti rekordna, evo zašto'

Video kraljice Božića, Mariah Carey, s kojim tradicionalno najavljuje da je završio listopad i započelo razdoblje božićne glazbe i lampica, na TikToku je u svega jedan dan skupio gotovo 80 milijuna pregleda.

Da kreće božićno ludilo i u Hrvatskoj jasno je po tome da su šoping centri otvorili vrata u nedjelju, a neki kupci već krenuli s pripremama.

"Stavila sam na vrata vijenac i neke sitnice po porzorima", rekla nam je Mirjana Perčić iz Zagreba.

Ima i onih koji negoduju i poručuju: 'Po meni nije normalno i očekujem da krene nakon 11. mjeseca'. Ipak, božićna ludnica kreće već sada, a uskoro će izlozi biti prepuni božićnih ukrasa.

Očekuje se rekordna potrošnja

"Cijela božićna priča počinje od sutra kada ćete vidjeti prve božićne reklame na televiziji i njihovo pozicioniranje za lagani ulazak u prvi vikend Adventa, kada potrošnja zna rasti 20 do 30 posto, i zapravo je svaki taj vikend jači i jači i sve do Božića pred vikend je potrošnja najjača", poručuje Pero Tanta, marketinški stručnjak.

Upravo u potrošnji treba tražiti odgovor zašto božićno vrijeme počinje tako rano. Lani smo u prosincu, zaključno s Badnjakom, potrošili rekordnih 3.3 milijarde eura. Ove godine, ekonomisti očekuju još više.

"Mislim da će biti rekordna, najviše zbog inflacije. Premda se u svijetu događaju ekonomski ratovi, čak među prijateljima, mislim da to nema utjecaja na naše ljude, oni će trošiti kao i dosada. S obzirom na to da postoji mala inflacija, čovjek bi očekivao da će biti 3.4, 3.5 milijardi", rekao je Boris Podobnik, ekonomist i predsjednik Glasa poduzetnika.

Dodaje i da se rast plaća dogodio lani pa sve ovisi o inflaciji.

"Broj računa će ostati manje više isti, ali bit će blagi porast sveukupne potrošnje i on će biti 2,3,4 posto", poručuje Pobodnik.

A iako je svake godine, izuzev pandemijske, božićna potrošnja rekordna, ona ipak ne donosi najvišu zaradu trgovcima. Za to su ipak zaduženi ljetni turistički mjeseci.