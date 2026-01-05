Legendarni Talijan proglasio suce mafijom, a govorio i o Modriću: 'Dobro igra, ali...'

Legendarni talijanski stručnjak Fabio Capello dao je veliki intervju za španjolsku Marcu. Govorio je o svemu i svačemu u aktualnom nogometnom svijetu, a dotaknuo se i Modrića.

"Kako objašnjavate da Real Madrid ima očite probleme s kreiranjem akcija dok Modrić igra tako dobro u Milanu i briljira s 40 godina", upitao je novinar Marce Capella.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Da, ali Luka je umoran, malo umoran, iako igra jako dobro. Vezni red Real Madrida više nema tu razinu kvalitete. Sjetite se Modrića, Kroosa i Casemira, gdje ćete sada naći takav vezni red? To je bila snaga Real Madrida svih ovih godina. Kad imaš stvarno dobar vezni red, već si riješio pola problema.

Vratar i vezni red su ključni jer pomažu obrani i napadačima. Moraš znati kako napraviti pravu akciju u pravo vrijeme, u točan trenutak kako bi loptu postavio na pravo mjesto. A ako nemaš tu kvalitetu, moraš napraviti bočno dodavanje ili dodavanje unatrag", objasnio je Capello.

'Suci su mafija'

Capello je govorio i o sudačkom skandalu iz 2006. kada je Barcelona plaćala potpredsjedniku sudačke organizacije, a Real je s Capellom osvojio titulu.

"Što želite da kažem? Pokušali su nas zaustaviti, ali nisu mogli... Ha, ha, ha! Nisu mogli doći do cilja. Razmislite o trudu koji smo morali uložiti, snazi ​​te momčadi i koliko priznanja zaslužujemo. Ako mislite da je pobjeda uvijek pokazatelj zasluga, nakon ovoga je još više. Pobijedili smo sve! Sjećam se da su ljudi govorili: "Tako Madrid pobjeđuje." Pa ne, bilo je više od toga. Ha, ha, ha!", rekao je Capello koji nikako nije zadovoljan sucima.

"Suci su mafija. Ne žele koristiti bivše igrače za VAR, igrače koji poznaju nogometne detalje, pokrete koje igrač radi da bi zaustavio, da bi si pomogao... I mnogo puta donose pogrešne odluke jer nisu igrali i ne poznaju te pokrete. Igrača dodirnu u lice, on padne na tlo, a oni zvižde. Ali zašto zviždiš?! Ako sam visok 1,90 metara, a drugi tip je visok 1,75, kada se pomaknem, moja ruka je u razini njegovog lica, zašto zviždiš? Cijela ova stvar me izluđuje, potpuno izluđuje", rekao je Capello.

Capello je otkrio i svoje favorite za naslov svjetskog prvaka. "Stvarno mi se sviđa Španjolska, a uvijek i Francuska, koja ima Mbappéa, ali i druge dobre igrače. Englezi također, kojima ide jako dobro. A vidjet ćemo što će biti s Brazilom, s Ancelottijem", zaključio je Capello.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo