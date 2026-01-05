Amorim je u Unitedu zaradio milijune i još mu slijedi otpremnina, novi trener tek na ljeto

Manchester United u ponedjeljak je smijenio Rubena Amorima s mjesta glavnog trenera nakon 14 mjeseci provedenih na klupi. Amorim momčad napušta na šestoj poziciji i isto bodova kao peti Chelsea te tri boda manje od Liverpoola.

Amorim je lijepo zarađivao u Unitedu, a sada mu slijedi i ogromna otpremnina. Prema procjenama britanskih medija, Amorim je u Unitedu zarađivao oko sedam milijuna eura godišnje, što znači da bi mu klub sada morao isplatiti više od 10 milijuna eura, i to bez ikakve daljnje trenerske obveze.

Trajno rješenje tek na ljeto

Uz to, podsjećamo da je United platio Sportingu devet i pol milijuna funti odštete za dovođenje Amorima. Tako ih je Portugalac ukupno stajao više od 27 milijuna funti. Na njegovo mjesto je privremeno postavljen Darren Fletcher, a engleski novinar Ben Jacobs doznaje da će trajna zamjena stići tek na ljeto.

Update: Manchester United plan to appoint a permanent manager in the summer and an interim until the end of the season. Darren Fletcher to continue until a plan in place. https://t.co/NG7IRG2QOT — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 5, 2026

Naime, United je plan naći privremenog trenera koji će biti na dužnosti glavnog trenera do ljeta kada će stići trajno rješenje.

