UNTIED U PROBLEMIMA /

Amorim je u Unitedu zaradio milijune i još mu slijedi otpremnina, novi trener tek na ljeto
Foto: Profimedia

Na njegovo mjesto je privremeno postavljen Darren Fletcher

5.1.2026.
16:26
Sportski.net
Profimedia
Manchester United u ponedjeljak je smijenio Rubena Amorima s mjesta glavnog trenera nakon 14 mjeseci provedenih na klupi. Amorim momčad napušta na šestoj poziciji i isto bodova kao peti Chelsea te tri boda manje od Liverpoola.

Amorim je lijepo zarađivao u Unitedu, a sada mu slijedi i ogromna otpremnina. Prema procjenama britanskih medija, Amorim je u Unitedu zarađivao oko sedam milijuna eura godišnje, što znači da bi mu klub sada morao isplatiti više od 10 milijuna eura, i to bez ikakve daljnje trenerske obveze.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Trajno rješenje tek na ljeto

Uz to, podsjećamo da je United platio Sportingu devet i pol milijuna funti odštete za dovođenje Amorima. Tako ih je Portugalac ukupno stajao više od 27 milijuna funti. Na njegovo mjesto je privremeno postavljen Darren Fletcher, a engleski novinar Ben Jacobs doznaje da će trajna zamjena stići tek na ljeto.

 

 

Naime, United je plan naći privremenog trenera koji će biti na dužnosti glavnog trenera do ljeta kada će stići trajno rješenje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

Manchester UnitedRuben AmorimDarren Fletcher
