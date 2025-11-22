Vlada je zamrznula cijene, hoće li biti dovoljno? Evo koliko košta blagdanski stol ovog Božića

Svjesni inflacije u Vladi su odlučili zamrznuti cijenu ukupno 100 proizvoda. Na popis je dodano 30 novih, među kojima su i blagdanske namirnice poput sastojaka za francusku salatu i kolače.

Unatoč toj mjeri, blagdanska košarica bit će skuplja, kažu Nezavisni hrvatski sindikati.

„Mi znamo da ljudi, kada dođe vrijeme blagdana, malo otpuste kočnice. Da ljudi koji rade vani, vraća se velik broj iseljenika u Hrvatsku, raste potražnja svaku vrstu roba i usluga. I naravno da to iskoriste trgovci kako bi podigli cijene i to dovodi do sve većih i većih cijena“, kaže Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.

Sindikat će pred Božić predstaviti iznose tri vrste blagdanske košarice - tradicionalnu, srednju i skromnu. A stručnjak za maloprodaju, Drago Munjiza, ima procjenu koliki će biti udar na novčanike: „Kad zbrojite kumulativni učinak inflacije, blagdanska košarica će biti jedno 15 posto skuplja nego prošle godine, kao što je prošle godine bila 15-ak posto skuplja nego pretprošle“.

Koliko košta blagdanski stol ovog Božića?

Evo i RTL-ove računice koliko košta najjeftiniji blagdanski stol ovog Badnjaka i Božića, ako se kupuju namirnice s ograničenom cijenom.

Krenimo od doručka u kojem su bijeli kruh (1,50€, 1kg), zimska salama (3,80€, 200g), polutvrdi sir gouda (1,30€, 200g) i šunka u ovitku (1,75€, 200g), što iznosi 8,35 eura.

Na Badnjak za ručak smrznuti oslić (3,90€, 400-500g), na Božić pečeno pile (3,32€, 1 kg) s krumpirima (3,99€, 5 kg) i kupus salata (0,79€, 1 kg), što je obični nedjeljni ručak, odnosno ukupno 12 eura. Recimo da će se na stolu naći i francuska salata. Sa zamrznutim cijenama može se napraviti za 8,40 eura.

Što je Božić bez kolača pa se dva najosnovnija mogu ispeći za 19,44 eura (podaci dostupni u videu). Ako svemu tome pridodamo i litru soka od jabuke (1,29€, 1L) dolazimo do ukupno 49,48 eura.

„Vladine ove mjere minimalno pomažu u cijeloj toj priči, ne možemo reći da ne pomažu ništa. Najveći problem je pohlepa trgovaca“, kaže Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, dok Munjiza poručuje: „Mogli ste i vi vjerojatno primijetiti u provjeri cijena da neke cijene sada kod trgovaca su sada već niže nego Vladino ograničenje. Mislim da im je intencija da tijekom božićnih blagdana budu stoposto sigurni da cijene neće slijediti službenu stopu inflacije“.

A inflacija je, što se hrane tiče, 4.4 posto. Dovoljno da Božić i ove godine prođe u razmišljanju kako ćemo sve to platiti.