Nakon Olma još jedna velika zvijezda posjetila Kustošiju

Dinamov portugalski wunderkind Cardoso Varela (17) svratio je na istok Zagreba i posjetio igrače Kustošije rođene 2014. godine.

Iako je portugalski krilni igrač još uvijek i sam tinejdžer, sigurno može dati pokoji savjet talentiranim igračima ovog kluba, koji ima bliske veze s hrvatskim superagentom Andyjem Barom. Inače, Kustošija posljednjih godina služi kao poligon za talentirane igrače, kako hrvatske tako i strane. Kroz taj klub su posljednjih godina prošli Dino Klapija, koji je sada u RB Leipzigu, Lovro Chelfi, koji je igrao u Barceloni, ali i stranci poput Mikayila Fayea, koji je iz Kustošije otišao u Barcelonu prije nego što je prešao u Stade Rennes, ili Rodolfo Aloko, koji je potpisao za Charlotte, u kojem igra hrvatski vratar Kristijan Kahlina. Aloko je inače i dalje u Kustošiji na posudbi, a nedavno je, zajedno sa suigračem Razackom Rachidouom, dobio poziv za Afrički kup nacija, gdje će igrati za reprezentaciju Benina.

"Na današnjem treningu naše mlađe pionire, dječake 2014. godište, posjetio je Cardoso Varela – zvijezda zagrebačkog Dinama i mladi portugalski reprezentativac! Naši mali Kustošijanci su s Varelom imali priliku zaigrati i 'ševu' i zapucati pokoji penal, a neki su pak dobili i 'porciju' kroz noge – sve u svemu, još jedna zabavna večer na Kusti!", stoji u objavi Kustošije.

