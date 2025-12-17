FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GESTA /

Nakon Olma još jedna velika zvijezda posjetila Kustošiju

Nakon Olma još jedna velika zvijezda posjetila Kustošiju
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Kroz Kustošiju su kroz posljednjih par godina prošli brojni talenti te je taj maleni klub postao ozbiljna konkurencija Dinamu i Lokomotivi

17.12.2025.
11:48
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamov portugalski wunderkind Cardoso Varela (17) svratio je na istok Zagreba i posjetio igrače Kustošije rođene 2014. godine.

Iako je portugalski krilni igrač još uvijek i sam tinejdžer, sigurno može dati pokoji savjet talentiranim igračima ovog kluba, koji ima bliske veze s hrvatskim superagentom Andyjem Barom. Inače, Kustošija posljednjih godina služi kao poligon za talentirane igrače, kako hrvatske tako i strane. Kroz taj klub su posljednjih godina prošli Dino Klapija, koji je sada u RB Leipzigu, Lovro Chelfi, koji je igrao u Barceloni, ali i stranci poput Mikayila Fayea, koji je iz Kustošije otišao u Barcelonu prije nego što je prešao u Stade Rennes, ili Rodolfo Aloko, koji je potpisao za Charlotte, u kojem igra hrvatski vratar Kristijan Kahlina. Aloko je inače i dalje u Kustošiji na posudbi, a nedavno je, zajedno sa suigračem Razackom Rachidouom, dobio poziv za Afrički kup nacija, gdje će igrati za reprezentaciju Benina.

"Na današnjem treningu naše mlađe pionire, dječake 2014. godište, posjetio je Cardoso Varela – zvijezda zagrebačkog Dinama i mladi portugalski reprezentativac! Naši mali Kustošijanci su s Varelom imali priliku zaigrati i 'ševu' i zapucati pokoji penal, a neki su pak dobili i 'porciju' kroz noge – sve u svemu, još jedna zabavna večer na Kusti!", stoji u objavi Kustošije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pele iz Kustošije ostvario treći najveći hrvatski transfer pa poručio: 'Moj san je Španjolska'

Cardoso VarelaDani OlmoAndy BaraDinamoNk Kustošija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GESTA /
Nakon Olma još jedna velika zvijezda posjetila Kustošiju