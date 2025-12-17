Anušić otkrio kada će prvi mladi Hrvati biti u vojarnama
Ukrajina ako će biti prisiljena to napraviti, to neće biti pravedan mir, poručio je Anušić
Ministar obrane Ivan Anušić najavio je danas da prvi pozivi za zdravstvene preglede za mlade ročnike kreću za pet, šest dana.
Nakon toga počinje proces novačenja, selekcije i početak vojnog osposobljavanja.
"Početkom iduće godine, negdje prvi ili drugi mjesec bi prvi vojnici trebali biti u vojarnama", rekao je Anušić.
'To neće biti pravedan mir'
Anušić je komentirao mirovne pregovore u Ukrajini. Iznio je i svoj stav vezano za pitanje bi li Ukrajinci trebali pristati na teritorijalne ustupke. Anušić je rekao da ono što će se dogovoriti, dogovorit će se između Putina i Trumpa i predstavnika EU.
"Ono što je važno da svi budu uključeni u pregovore. Ustupanje teritorija nije nešto što će donijeti trajan mir. Iskustvo koje mi imamo iz 1990-ih godina možemo ga usporediti s onim što se događa danas u Ukrajini.
Hrvatska nije pristala na nikakve ustupke kada govorimo o svom teritoriju i promjeni granica. Ukrajina ako će biti prisiljena to napraviti to neće biti pravedan mir. Mijenjanje granica nije nešto što je prihvatljivo i otvara prostor za buduće sukobe i nestabilnosti", rekao je Anušić.
'EU je stabilna'
Na pitanje hoće li se po EU držati na okupu ili će Donald Trump uspjeti podijeliti čelnike, Anušić odgovara:
"Naravno da svatko ima svoje promišljanje, razmišljanje o bitnim stvarima, ali generalno Europska unija je stabilna. Ona će se zadržati i ostati u okvirima kakvima je i nastaviti dalje funkcionirati i kad se ova kriza bude završila i kad ovaj sukob bude stao na onaj način, morat će se zaustaviti. Europska unija nastavlja dalje sa svojim projektima i sa svojim angažmanom unutar Europske unije kao takve kakve danas vidimo. Ne vidim problem za Europsku uniju u budućnosti".
