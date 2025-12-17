Anušić otkrio kada će prvi mladi Hrvati biti u vojarnama

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je danas da prvi pozivi za zdravstvene preglede za mlade ročnike kreću za pet, šest dana.

Nakon toga počinje proces novačenja, selekcije i početak vojnog osposobljavanja.

"Početkom iduće godine, negdje prvi ili drugi mjesec bi prvi vojnici trebali biti u vojarnama", rekao je Anušić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'To neće biti pravedan mir'

Anušić je komentirao mirovne pregovore u Ukrajini. Iznio je i svoj stav vezano za pitanje bi li Ukrajinci trebali pristati na teritorijalne ustupke. Anušić je rekao da ono što će se dogovoriti, dogovorit će se između Putina i Trumpa i predstavnika EU.

"Ono što je važno da svi budu uključeni u pregovore. Ustupanje teritorija nije nešto što će donijeti trajan mir. Iskustvo koje mi imamo iz 1990-ih godina možemo ga usporediti s onim što se događa danas u Ukrajini.

Hrvatska nije pristala na nikakve ustupke kada govorimo o svom teritoriju i promjeni granica. Ukrajina ako će biti prisiljena to napraviti to neće biti pravedan mir. Mijenjanje granica nije nešto što je prihvatljivo i otvara prostor za buduće sukobe i nestabilnosti", rekao je Anušić.

'EU je stabilna'

Na pitanje hoće li se po EU držati na okupu ili će Donald Trump uspjeti podijeliti čelnike, Anušić odgovara:

"Naravno da svatko ima svoje promišljanje, razmišljanje o bitnim stvarima, ali generalno Europska unija je stabilna. Ona će se zadržati i ostati u okvirima kakvima je i nastaviti dalje funkcionirati i kad se ova kriza bude završila i kad ovaj sukob bude stao na onaj način, morat će se zaustaviti. Europska unija nastavlja dalje sa svojim projektima i sa svojim angažmanom unutar Europske unije kao takve kakve danas vidimo. Ne vidim problem za Europsku uniju u budućnosti".

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić o velikoj nabavi oružja: Evo kako će Hrvatska otplatiti dug