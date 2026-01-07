FREEMAIL
POČELI PRIPREME /

Trener Rijeke otkrio koja pojačanja želi i što mu je važnije u 2026.

Trener Rijeke otkrio koja pojačanja želi i što mu je važnije u 2026.
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Raić Sudar potvrdio je kako se na pojačanjima radi svakodnevno

7.1.2026.
15:13
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
Nogometaši Rijeke započeli su u srijedu pripreme za novu sezonu, a prvi trening tradicionalno je pratio susret s novinarima na Rujevici. Pred medije su izašli trener Victor Sanchez i sportski direktor Darko Raić Sudar, koji su govorili o planovima, prijelaznom roku i izazovima koji slijede.

Sanchez je naglasio kako mu je u stvaranju momčadi važniji mentalitet nego sama brojnost kadra. Prema njegovim riječima, ključ uspjeha leži u pozitivnom i fokusiranom razmišljanju igrača, dok se broj u svlačionici često mijenja zbog tržišnih okolnosti.

Raić Sudar potvrdio je kako se na pojačanjima radi svakodnevno, iako prijelazni rok još nije službeno otvoren. Otkrio je da je Silvio Ilinković blizu odlaska u Varaždin te da se razgovara s nekoliko aktualnih igrača i potencijalnih pojačanja. Dva su transfera načelno dogovorena, no čekaju se potpisi i administrativni koraci.

U klubu ističu da su, nakon analize polusezone, jasno definirali pozicije koje žele pojačati, bez obzira na moguće odlaske. Prometno ljeto tek je pred Rijekom, a konačna slika momčadi formirat će se u nadolazećim tjednima.

Rijeka Hnl Victor Sanchez Darko Raić Sudar
najčitanije
Trener Rijeke otkrio koja pojačanja želi i što mu je važnije u 2026.