Hrvatske je nogometaše diljem zemlje na terenima dočekao bijeli pokrivač na prvim danima priprema za nastavak prvenstva. Neki su klubovi već predstavili prva pojačanja, o nekima se još spekulira. Po prvoligaškim travnjacima provest će vas Marija Krolo.

Vesele se svi ljubitelji HNL-a jer zimska pauza lagano dolazi svome kraju. Prvoligaši se lagano vraćaju na svoje, za većinu, snijegom okovane travnjake.

Za Varaždin je protekla godina bila najuspješnija u povijesti kluba - završili su četvrti u prvenstvu i izborili nastup u Europi pa i upisali prvu europsku pobjedu na domaćem terenu. Sada će kod kuće provesti tek nekoliko dana pa slijede pripreme u Dubaiju za nastavak sezone.

"Sve što sad radimo radimo lagano, planiramo za sljedeću sezonu, naravno da imamo ambicije kao i svake godine napraviti što bolji rezultat, što će to biti, ne znam, vidjet ćemo. Znamo da je situacija na tablici jako tijesna, da je sve blizu, da te praktički jedna utakmica vodi dva mjesta gore ili dva mjesta dolje", rekao je trener Šafarić.

Varaždinci su se prezimili na srednjem dijelu tablice s 23 boda, imaju četiri boda više od Gorice, i bod manje od Rijeke koja ima i utakmicu manje. Osijek je po prvi put polusezonu završio na dnu prvenstvenog poretka, no sa samo bodom manje pušu za vrat Vukovaru. Titula jesenskog prvaka s 38 bodova pripala je Dinamu, a Hajduku izmakla za tek jedan bod.

Klupko Livaja, Osijek predstavio trojicu

Splićane nije dočekao snježni prekrivač, već vodom natopljen poljudski travnjak. I za njih neuobičajeno vrijeme, no morat će se na njega priviknuti jer će Hajduk cijele pripreme odraditi kod kuće. Za sada nema nikakvih senzacionalnih transfera, a kako će se razmotati klupko oko Livaje, vjerojatno će se saznati tek kad krene prvenstvo.

"Želim vidjeti da momčad napreduje. Želim vidjeti da igrači individualno napreduju, a onda da time pomažu momčadi da uvijek bude konkurentna. Mislim da momčad ima čvrst karakter jer kada god bismo imali nekakvih problema, uvijek bismo se iz njih izvukli. Neću reći da smo prestali imati problema jer problemi uvijek postoje. Svlačionica nam je zaista čvrsta. Želim da zadržimo taj čvrst karakter, da nastavimo vjerovati u sebe, da zadržimo nadu da možemo biti sve bolji", rekao je Hajdukov trener Garcia.

Osijek je u nastavak sezone krenuo ofenzivom na tržištu. Borna Barišić vratio se među Bijelo Plave, a uprava je ispunila i dvije želje trenera: novi igrači su stigli na posudbu iz poljskog Widzewa, Tonio Teklić i Samuel Akere.

"Nije dovoljno samo da obučeš stvari na treningu Osijeka i da igraš jer drugog iza tebe nema. Nekad davno kad sam ja igrao nogomet to nije bilo tako. Nama se to dogodilo radi niza nekakvih ozljeda da ljudi samim time što su zdravi, moraju igrati. Nadam se da sada više to neće biti tako", rekao je Sopić.

Ostaje za vidjeti hoće li se uz veću konkurentnost unutar momčadi, povećati i Osijekova konkurentnost na tablici. Kakve će se promjene dogoditi u ostalim prvoligašima, tek ćemo saznati - vodeća momčad prvenstva, Dinamo s pripremama počinje sutra, a aktualni prvak Rijeka u srijedu.