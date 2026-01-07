FREEMAIL
BEZ VOZAČKE /

Mladić (19) u noćnim satima bahato divljao po cesti gdje je ograničenje 50 km/h: Izmjerili mu nestvarnu brzinu

Mladić (19) u noćnim satima bahato divljao po cesti gdje je ograničenje 50 km/h: Izmjerili mu nestvarnu brzinu
Foto: Sanjin Strukic/pixsell/Ilustracija

Osim što 19-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, na vozilu su se nalazile registarske oznake koje mu ne pripadaju, a auto nije bio registriran niti osiguran

7.1.2026.
15:33
Hina
Sanjin Strukic/pixsell/Ilustracija
Kaznena prijava podnesena je protiv 19-godšnjaka koji je u noćnim satima, 16. studenoga, u Hrastovcu bez vozačke dozvole vozio 170 kilometara na sat na dionici gdje je ograničenje brzine 50 km/h, a mladiću prijeti i zatvor.

Mladić je oko 3.35 sata osobnim automobilom u dva navrata vozio brzinom od 170 kilometara na sat.

Policija u Garešnici je utvrdila da 19-godišnjak ne posjeduje vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju vozila te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Osim što 19-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, na vozilu su se nalazile registarske oznake koje mu ne pripadaju, a auto nije bio registriran niti osiguran.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave. Podnesena su i dva optužna prijedloga zbog počinjenih prometnih prekršaja, a u svakom je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

