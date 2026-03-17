Tanja Savić iskreno o partneru, Dragani Mirković i što nikako u životu ne može dovesti u red

Nakon dva desetljeća bogate glazbene karijere, tijekom kojih je objavila pet studijskih albuma i nanizala brojne hitove s milijunskim pregledima, jedna od najomiljenijih regionalnih pjevačica Tanja Savić u subotu, 23. svibnja 2026. dolazi pred zagrebačku publiku. U organizaciji Extra FM-a, nastupit će u Areni Zagreb, gdje će stati na veliku pozornicu i prirediti večer ispunjenu snažnim emocijama i dobro poznatim stihovima pjesama poput “Minut ljubavi”, “Zlatnik”, "Gde ljubav putuje", "Tako mlada".

Ovim koncertom Tanja Savić po prvi će put samostalno nastupiti u Areni Zagreb, a ujedno će obilježiti i važnu obljetnicu – 20 godina uspješne karijere.

Povodom velikog koncerta pričali smo s Tanjom koja se jako raduje koncertu i priznaje da je uzbuđena.

Kako teku pripreme i imate li tremu?

Nemam stvarno tremu, što nije tipično za mene. Zagrebačka publika je posebna. Osjećam njihovu veliku podršku i to mi zaista puno znači. Da nije tako, ja bih bila uplašena i strepila bi kako će biti. Znam da će biti super - time se vodim i jedva čekam. Doći ću malo ranije, da dva, tri dana pred koncert budem u Zagrebu i sve će to biti super. Jedva čekam da stanem na tu veliku pozornicu. Radujem se.

Što publika može očekivati na velikom koncertu? Priprema li neke posebne trenutke, neka iznenađenja goste?

Konzultirala sam se s Draganom Mirković da li da kažem da će ona biti gost. Ona nema ništa protiv, a meni je veliko zadovoljstvo što će mi biti gost te noći. Ona je inače moj glazbeni idol odmalena.

Ovim koncertom također obilježavate i 20 godina karijere. Kada pogledate unatrag, kakav je bio vaš put kroz sve te godine i kako se mijenjao vaš odnos prema sebi kao umjetnici, ali i kao osobi?

Da, mijenjao se taj odnos prema sebi. Samim tim kada sazrijevate i kroz život vas prate usponi i padovi, htjeli ili ne - vi morate da se promijenite. Tako da nije bilo lako, ali na moje veliko zadovoljstvo sve je ispalo onako kako treba da bude.

Nekako se godinama sve više i više shvaćam svoju vrijednost i prihvaćam tu svoju vrijednost, dok mi je na početku bilo mnogo teško nositi se sa svim tim, pogotovo ako ste skromni kao što sam ja. I onda kad vam netko kaže da ste zvijezda, nekako vam to ne ide, nije vam prirodno.

Od malih nogu sam bila skromna. Tako sam odgojena, naučena sam da budem skromna. I to je negdje mene obilježilo i dan danas sam takva ostala. Je li to na sreću li ne - to ne znam, ali voljela bih da sam malo bila onako drčnija u nekim trenucima kroz svoju karijeru. Da, da, voljela bih da jesam.

Hoće li vam i vaš partner pružiti podršku u Areni Zagreb?

Hoće, naravno, ništa bez njega. On je tu za mene, da me uvijek podrži. On je moj vjetar u leđa. Naravno i on i moja djeca i cijela moja obitelj.

Publika često komentira da izgledate fenomenalno. Koja je tajna vaše energije i dobrog izgleda? Tempo koji živite je jako naporan.

Da, naporan tempo i to se negdje kako godine odmiču sve više i više osjeti. Kad ste mladi možete puno više. Mislim, nisam ja sad nešto mnogo stara, ali osjeti se malo da ta snaga polako odlazi, ali ja se, eto, trudim zdravo hraniti i da tim nekim svojim postupcima izbalansiran taj svoj život. Još kad bih mogla spavanje nekako da dovesti u red to bilo fantastično. Ali ja sam netko tko je noćni tip i to me mnogo košta.

POGLEDAJTE VIDEO: Jos jednom ispisana povijest na Oscarima: Večer smijeha, glamura, crvenog tepiha i slavlja