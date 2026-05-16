Bulega objasnio konkurenciji kako se to radi! Pogledajte povijesni krug

SKORO POLA SEKUNDE BRŽI /

Nicolo Bulega osvojio je pole position na stazi Autodrom Most u sklopu MOTUL FIM Superbike Svjetskog prvenstva, pritom srušivši postojeći rekord kruga. Vozač s brojem 11 bio je gotovo tri desetinke brži od Yarija Montelle (Barni Spark Racing Team) i tako osigurao prvo startno mjesto na Velikoj nagradi Češke, dok je njegov momčadski kolega Iker Lecuona upotpunio prva tri, ali s gotovo pola sekunde zaostatka za Bulegom.