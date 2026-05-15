Težak sudar obilježio prvi dan Nürburgringa, centimetri dijelili od katastrofe

Prvi dan ovogodišnje 24-satne utrke na Nürburgringu obilježen je ozbiljnim incidentom koji je, srećom, prošao bez težih posljedica. Iako je ovog vikenda Formula 1 na kratkoj pauzi prije nastavka sezone, brojni ljubitelji automobilizma, među njima i Max Verstappen, uputili su se u Njemačku kako bi pratili jedno od najzahtjevnijih izdržljivosnih natjecanja u svijetu utrka.

Najviše pažnje privukao je sudar koji je mogao završiti znatno ozbiljnije. Tijekom prvog dana utrke zabilježen je opasan trenutak na stazi u kojem je Alexander Hardt gotovo bio pogođen drugim vozilom u jednom od naleta.

Prema pisanju Motorsporta, Alexander Hardt kažnjen je novčanom kaznom od 300 eura nakon što nakon kvara motora na svom Porscheu Black Falcon s brojem 900 nije pravovremeno napustio opasnu zonu. U jednom trenutku našao se u neposrednoj blizini vozila Janine Schall u Porscheu “Girls Only” s brojem 146, koje je nailazilo velikom brzinom.

#nur24h 😳 muy peligroso



El piloto del #900 vió humo en su auto, se bajó prácticamente en medio de la pista, pidió asistencia y a los pocos minutos otro auto se llevó puesto al suyo



Ambos pilotos están bien. pic.twitter.com/bfHiDV5mNh — Malco Carbonari (@McarbonariF1) May 14, 2026

Umjesto da se odmah premjesti na sigurnu lokaciju, Hardt je ostao u šljunčanoj zamci i signalizirao sucima dok je njegov Porsche 911 Cup počeo dimiti. Potom se ponovno približio vozilu u trenutku kada je Schall nailazila na lokaciju incidenta, čime je prekršio članak 13.9 DMSB pravilnika o sigurnosti na stazi. Taj propis jasno navodi da vozač nakon napuštanja vozila mora odmah otići u označeno i osigurano područje koje određuju službena lica staze.

Nakon incidenta pokrenuta je istraga i protiv Janine Schall zbog načina na koji je pristupila mjestu nesreće pri velikoj brzini. Ipak, kći bivšeg vozača Andreasa Schalla oslobođena je bilo kakve odgovornosti. Povjerenici utrke zaključili su, na temelju video snimki, kako vozačica nije imala mogućnost izbjeći kontakt, te je događaj službeno označen kao trkaći incident bez daljnjih posljedica.

U međuvremenu, Max Verstappen odradio je svoje prve krugove na legendarnoj Nordschleife stazi u uvjetima mraka, dok je kiša dodatno otežavala drugi trening vikenda Nürburgring 24 sata.

Pensar que Verstappen se baja de esto y se tiene que subir a un auto que desacelera solo porque se queda sin batería...#24hNBR #Nurburgring pic.twitter.com/wZujJ39N8c — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) May 15, 2026

Vozači su bili izrazito oprezni, a Verstappen je u tim uvjetima vozio u Mercedesovom GT3 bolidu koji dijeli s Julesom Gounonom, Lucasom Auerom i Danielom Juncadellom.