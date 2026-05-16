Oni su najveći favoriti žirija: Što ako Australija pobijedi na Euroviziji?

Pjesma koju je Australija ove godine poslala na Euroviziju istaknula se kao najveći favorit žirija, a glazbenica Delta Goodrem s pjesmom "Eclipse" ima velike šanse da Australiju dovede do same pobjede.

Međutim, nameće se pitanje - što ako Australija zaista pobijedi na Euroviziji?

Kao prvi problem postavlja se vremenska razlika. Naime, kada je u glavnom gradu Australije 21 sat, u Hrvatskoj je oko 11 sati. Kako je Canberra otprilike 10 sati ispred Hrvatske i većeg dijela Europe, izazov bi bio zadržati toliku količinu europskih gledatelja kada bi se Eurovizija emitirala u dnevnom terminu.

Naravno, tu je i velik problem financija koje uključuju put, smještaj te boravak sudionika na tako udaljenom kontinentu.

Upravo iz tih razloga, donesena je odluka da, u slučaju pobjede Australije na Euroviziji, show iduće godine i dalje mora biti održan u Europi. U slučaju pobjede Delte Goodrem, tamošnja televizija SBS morala bi organizirati natjecanje zajedno s nekom europskom televizijskom kućom.

Podsjetimo, s obzirom da australska publika vjerno prati Euroviziju od 1983. godine, povodom 60. obljetnice ovog velikog glazbenog natjecanja, poslana im je posebna pozivnica za sudjelovanje. Nastup Australije te 2015. godine trebao je biti tek jednokratni show, no Australija je ipak postala dio stalnog postava natjecanja.

Lelek nastupa pod brojem koji im je već promijenio: Hoće li im 13 opet donijeti sreću?