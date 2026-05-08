FIA radi zaokret? Bolidi sljedeće sezone opet daju prednost benzinskim motorima

Formula 1 će smanjiti element električne snage u bolidima za sljedeću sezonu nakon što su promjene u propisima o motorima uvedene prošlog vikenda na Velikoj nagradi Miamija ocijenjene uspješnima.

Šefovi momčadi, predstavnici proizvođača pogonskih jedinica i uprava Formule 1 prisustvovali su virtualnom sastanku u petak koji je sazvala Međunarodna automobilistička federacija (FIA).

"U načelu je dogovoreno uvođenje evolucijskih promjena pravila u vezi s hardverskim komponentama, čineći natjecanje sigurnijim, pravednijim i intuitivnijim za vozače i momčadi", navodi se u priopćenju.

Mjere bi dovele do nominalnog povećanja snage motora s unutarnjim izgaranjem (ICE) za približno 50 kW, uz povećanje protoka goriva i odgovarajuće smanjenje sustava za povrat energije (ERS).

Najnoviji hibridni pogonski sklopovi sada su podijeljeni otprilike na 50-50 između snage motora s unutarnjim izgaranjem i električnih motora, ali promjene dovele bliže omjeru 60-40 u korist motora s unutarnjim izgaranjem, što bi omogućilo vozačima da više pritišću papučicu gasa, a manje razmišljaju o upravljanju energijom.

Nedjeljna utrka u Miamiju pružila je mnogo akcije i pretjecanja nakon što su prva tri natjecanja u sezoni pokrenula raspravu o tome jesu li utrke postale umjetnije, a ujedno i opasnije u eri novih motora.

"Zaključak primjene modifikacija u Miamiju... bio je da su rezultirale poboljšanom konkurencijom i bile korak u pravom smjeru", priopćili su iz krovne automobilističke organizacije.

Navedeno je da se mogu napraviti daljnje prilagodbe, poput poboljšane revizije sigurnosti starta i mjera za poboljšanje sigurnosti u mokrim uvjetima.

"One će biti priopćene momčadima nakon što budu definirane. Poboljšanja mjera vizualne signalizacije procjenjuju se za Veliku nagradu Kanade", priopćila je FIA.

Sljedeća utrka Svjetskog prvenstva je Velika nagrada Kanade u Montrealu, koja je na rasporedu 24. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Letjele su šake! Nazhad i Staropoli stali jedan ispred drugog, a onda je uslijedio kaos