Formula 1 pred povratkom V8 ere? Šef McLarena otkriva kada bi promjene mogle stići

Formula 1 mogla bi u narednim godinama doživjeti jednu od najznačajnijih tehničkih promjena u posljednjim desetljećima. Nakon dugog perioda dominacije hibridnih pogonskih jedinica, unutar FIA-e se sve ozbiljnije razmatra mogućnost povratka V8 motora, potencijalno već oko 2030. godine.

Iako su trenutna pravila o pogonskim jedinicama formalno definirana do 2031., sve češće rasprave u vrhu sporta sugeriraju da bi se smjer razvoja mogao promijeniti ranije od planiranog.

Predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem otvoreno zagovara pojednostavljenje tehničkog paketa, uz ideju povratka na motore manje kompleksnosti. Ključni ciljevi takvog zaokreta bili bi smanjenje težine bolida, niži troškovi razvoja te vraćanje karakterističnog zvuka koji je godinama bio zaštitni znak Formule 1.

Današnji 1,6-litreni V6 hibridni motori predstavljaju vrhunac tehničkog razvoja, ali su istovremeno izuzetno složeni i financijski zahtjevni. Uz to, dio publike i stručne javnosti smatra da je trenutni koncept previše tehnički fragmentiran, posebno zbog složenog upravljanja energijom između električnog i termalnog dijela pogona.

Uoči nove regulative koja stupa na snagu 2026. godine, FIA je već provela određene korekcije tehničkog pravilnika. Promjene se odnose na upravljanje energijom, sigurnosne protokole pri startu te prilagodbe rada MGU-K sustava. Ipak, unatoč pokušajima pojednostavljenja, kompleksnost pogonskih jedinica i dalje ostaje visoka, što otežava praćenje tehničkih detalja širem krugu gledatelja.

Ben Sulayem već duže vrijeme zagovara povratak na V8 ili čak V10 motore, uz korištenje održivih goriva kao kompromis između tradicije i ekoloških standarda. Iako je takva ideja ranije nailazila na otpor proizvođača motora, posljednjih mjeseci stavovi unutar paddocka djeluju manje jedinstveno, što otvara prostor za nove rasprave.

Trenutni razvojni ciklus pogonskih jedinica planiran je za narednih nekoliko godina, no tema potencijalne promjene već je ponovno aktivirana. Dodatni poticaj raspravama dao je i novi hibridni koncept s približno ravnomjernom raspodjelom snage između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava, koji je u dijelu javnosti dočekan s kritikama.

Paralelno s tim, u McLarenu ističu da su daljnje korekcije tehničkih pravila i dalje potrebne kako bi se poboljšao spektakl na stazi. Direktor momčadi Andrea Stella smatra da bi eventualne izmjene morale ići u smjeru većeg protoka goriva i većih baterijskih kapaciteta, ali upozorava da je vremenski okvir za promjene prije 2028. godine vrlo ograničen.

Prema njegovim riječima, proizvođači pogonskih jedinica suočavaju se s dugim razvojnim ciklusima, što otežava implementaciju značajnijih izmjena u kratkom roku. Zbog toga se kao realniji rok za eventualne prilagodbe sve češće spominje 2028. godina, uz naglasak da bi ključne odluke trebale biti donesene prije ljetne stanke kako bi se mogle pravovremeno implementirati.

