Mercedes otkrio kako izgleda posjet najboljeg nogometaša svih vremena F1 garaži
Mercedesovi inženjeri potom su Messiju i njegovoj obitelji pokazali upravljačke sustave bolida
Mercedes je na društvenim mrežama otkrio detalje iza kulisa posjeta Lionela Messija Velikoj nagradi Miamija, gdje je argentinska nogometna legenda bila jedan od najzvučnijih gostiju vikenda u Formuli 1.
Dolazak Messija u garažu Mercedesa izazvao je veliko zanimanje, a trenutak koji je posebno privukao pažnju bio je njegov ulazak u bolid mladog Kimija Antonellija. Uz to, Messi je susreo i sunarodnjaka te novu nadu Formule 1, Franca Colapinta, što je dodatno naglasilo argentinski pečat cijelog događaja.
Prema objavi iz Mercedesa, atmosfera u garaži bila je opuštena i prijateljska. Vozač George Russell ranije je najavio “posebnog gosta”, a kada je Messi stigao, uslijedili su srdačni pozdravi s ekipom. Zanimljiv detalj bio je i Kimi Antonelli, koji je Messija dočekao u dresu Inter Miamija, dodatno povezujući nogomet i Formulu 1.
New Miami core memory unlocked 🔒 🇺🇸 pic.twitter.com/L7DwSDKAnu— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 4, 2026
Mercedesovi inženjeri potom su Messiju i njegovoj obitelji pokazali upravljačke sustave bolida, nakon čega je argentinski nogometaš imao priliku sjesti u Antonellijev bolid. Posjet je zaključen zajedničkom fotografijom cijelog tima i njihove zvijezde iznenađenja.
Ono što je u početku izgledalo kao simboličan susret sportskih svjetova, ubrzo je dobilo širu priču na samoj stazi. Kimi Antonelli, devetnaestogodišnji vozač čiji je bolid Messi isprobao, nastupio je u utrci s pole positiona u vrlo zahtjevnim uvjetima, obilježenima jakim kišnim nevremenom.
Iako je na startu izgubio vodstvo od Charlesa Leclerca u Ferrariju, a Max Verstappen imao izlet sa staze, mladi Talijan pokazao je iznimnu smirenost i kontrolu u kaotičnim uvjetima. Na kraju je stigao do pobjede, svoje treće u nizu, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvećih talenata nove generacije Formule 1.
POGLEDAJTE VIDEO: U utorak doznajemo prvog finalista Lige prvaka: 'Čeka nas velika večer'