FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
kimi u dresu /

Mercedes otkrio kako izgleda posjet najboljeg nogometaša svih vremena F1 garaži

Mercedes otkrio kako izgleda posjet najboljeg nogometaša svih vremena F1 garaži
×
Foto: CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia

Mercedesovi inženjeri potom su Messiju i njegovoj obitelji pokazali upravljačke sustave bolida

5.5.2026.
14:58
Sportski.net
CHANDAN KHANNA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mercedes je na društvenim mrežama otkrio detalje iza kulisa posjeta Lionela Messija Velikoj nagradi Miamija, gdje je argentinska nogometna legenda bila jedan od najzvučnijih gostiju vikenda u Formuli 1.

Dolazak Messija u garažu Mercedesa izazvao je veliko zanimanje, a trenutak koji je posebno privukao pažnju bio je njegov ulazak u bolid mladog Kimija Antonellija. Uz to, Messi je susreo i sunarodnjaka te novu nadu Formule 1, Franca Colapinta, što je dodatno naglasilo argentinski pečat cijelog događaja.

Prema objavi iz Mercedesa, atmosfera u garaži bila je opuštena i prijateljska. Vozač George Russell ranije je najavio “posebnog gosta”, a kada je Messi stigao, uslijedili su srdačni pozdravi s ekipom. Zanimljiv detalj bio je i Kimi Antonelli, koji je Messija dočekao u dresu Inter Miamija, dodatno povezujući nogomet i Formulu 1.

 

 

Mercedesovi inženjeri potom su Messiju i njegovoj obitelji pokazali upravljačke sustave bolida, nakon čega je argentinski nogometaš imao priliku sjesti u Antonellijev bolid. Posjet je zaključen zajedničkom fotografijom cijelog tima i njihove zvijezde iznenađenja.

Ono što je u početku izgledalo kao simboličan susret sportskih svjetova, ubrzo je dobilo širu priču na samoj stazi. Kimi Antonelli, devetnaestogodišnji vozač čiji je bolid Messi isprobao, nastupio je u utrci s pole positiona u vrlo zahtjevnim uvjetima, obilježenima jakim kišnim nevremenom.

Iako je na startu izgubio vodstvo od Charlesa Leclerca u Ferrariju, a Max Verstappen imao izlet sa staze, mladi Talijan pokazao je iznimnu smirenost i kontrolu u kaotičnim uvjetima. Na kraju je stigao do pobjede, svoje treće u nizu, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvećih talenata nove generacije Formule 1.

POGLEDAJTE VIDEO: U utorak doznajemo prvog finalista Lige prvaka: 'Čeka nas velika večer'

MercedesF1A1 HrvatskaFormula 1F1 Vijesti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike