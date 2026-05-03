RTL-ov duo o mladom asu: 'Ovo je bio kompletan nastup - mjerilo njegove karijere'

Još jedna uzbudljiva utrka Formule 1 je iza nas. Od ranih incidenata, preko strateških nadmudrivanja u boksu, pa sve do kaotičnih posljednjih krugova obilježenih borbama kotač uz kotač i neizvjesnošću zbog najavljene kiše,gledatelji su dobili pravi spektakl.

Kroz cijeli taj vrtlog događanja, utrku su svojim prepoznatljivim stilom pratili i analizirali iskusni komentatorski dvojac Neven Novak i Ivica Blažičko, čija stručnost, energija i osjećaj za trenutak čine neizostavan dio F1 prijenosa za domaću publiku.

Nedugo nakon završetka utrke, imali smo priliku razgovarati s njima i dobiti dublji uvid u ono što smo upravo svjedočili na stazi. U opuštenoj, ali analitičnoj atmosferi, Novak i Blažičko osvrnuli su se na ključne momente utrke, vozače koji su obilježili dan, ali i one koji će ovu nedjelju htjeti što prije zaboraviti. Poseban naglasak stavili su na taktičke odluke momčadi, promjene u tempu utrke te psihološki aspekt borbe na samom vrhu poretka.

Na pitanje o najvećem pobjedniku, obojica su se složila bez puno razmišljanja. Kimi Antonelli ostavio je najjači dojam.

„Glavni pobjednik utrke je sigurno Kimi Antonelli. On je sada postavio temelje za veliku karijeru. Tri pobjede zaredom, uz tri najbolje startne pozicije, nisu slučajnost. To pokazuje njegov karakter, odlučnost i kvalitetu. Rekao bih da je ovo svojevrsni ‘benchmark’ u njegovoj karijeri. Sada slijedi novi izazov. Ako bude najbrži i u kvalifikacijama i u utrci u Kanadi, to bi mogao biti jasan znak da ide prema samom vrhu. Iako smo još u ranoj fazi prvenstva, ovo je slika razine na kojoj treba nastaviti“, istaknuo je Blažičko.

Sličnog je mišljenja bio i Neven Novak:

„Pobjednik današnje utrke vrlo je lako odrediti – to je Kimi Antonelli. Odvozio je fantastičnu utrku i maksimalno iskoristio ono što je napravio u kvalifikacijama. Momčad je napravila veliki iskorak tijekom vikenda, jer u sprintu nisu izgledali tako dobro. Ovo je bio kompletan nastup.“

Kada je riječ o gubitnicima, Blažičko je bio vrlo jasan:

„Najveći gubitnik je zasigurno Charles Leclerc, koji je u posljednjem krugu izgubio dvije pozicije nakon udarca u zid. Ipak, rekao bih da je Ferrari kao momčad najveći gubitnik. Očekivala se borba za postolje, a iako je Leclerc bio u dobroj poziciji, puno govori njegova reakcija prema momčadi kada su ga pozvali u boks. Jasno je dao do znanja da želi bolju komunikaciju u budućnosti.“

Neven Novak dodatno se nadovezao na tu tezu:

„Teško je izdvojiti samo jednog gubitnika, ali možda bih rekao da je to upravo Leclerc, odnosno cijeli Ferrari. Hamilton je već na početku utrke imao oštećenje i praktički nije bio faktor, dok je Leclerc nakon velike borbe za treće mjesto izgubio kontrolu, udario u zid i oštetio bolid. Tu su izgubili jako puno bodova.“

U razgovoru smo se dotaknuli i nastupa Williamsa, koji je uspio završiti utrku u bodovima s oba vozača.

„Williams je momčad koja mi je osobno jako draga. Povijesna su ekipa i vidi se napredak kroz poboljšanja na bolidu. Istina, treba uzeti u obzir da Pierre Gasly i Isack Hadjar nisu završili utrku, pa bi situacija možda bila drukčija, ali unatoč tome lijepo je vidjeti njihov rast. Kako je i James Vowles rekao, nakon slabijih sezona sada je fokus na izgradnju što boljeg bolida, i ovakvi rezultati su dokaz da su u uzlaznoj putanji“, rekao je Blažičko.

Neven Novak se nadovezao analizom:

„Williams je napravio određene preinake i to se sada vidi. Istina je da su imali i malo sreće zbog odustajanja drugih vozača, ali su utrku odradili gotovo savršeno. Njihovi vozači nisu radili pogreške, vozili su pametno i nisu prelazili granicu rizika. U Formuli 1 takav pristup često donosi rezultat. Ta tri boda možda se ne čine puno, ali za njih su izuzetno vrijedna.“

Zaključno, obojica su se složila kako utrka potvrđuje staro pravilo Formule 1 – prilike dolaze i nestaju vrlo brzo, a uspješni su oni koji ih znaju iskoristiti. U ovom slučaju, najveći dobitnik bio je Antonelli, dok Ferrari ima najviše razloga za preispitivanje nakon utrke.

