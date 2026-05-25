Djevojčicu s Downovim sindromom ismijali u parku: 'Roditelji nisu uopće reagirali'

Majčinska briga za dijete s teškoćama u razvoju često je ispunjena strepnjom od odlazaka na nepoznata mjesta i reakcija okoline. Upravo se s takvom, bolnom situacijom suočila Vernice Jones kada je kćer Pixie Rose (6), koja ima Downov sindrom, odvela u park, gdje je doživjela ismijavanje, ali potom i neočekivanu gestu dobrote koja je dirnula tisuće ljudi.

Smijeh i upiranje prstom u parku

Vernice je kćer nakon škole odlučila odvesti u park malo dalje od onog u koji inače idu. Svjesna da Pixie privlači poglede, opisala je kako joj posjet nepoznatom mjestu uvijek predstavlja "ogroman izvor brige", no nije očekivala da će njezinu kćer ismijavati djeca tek neznatno starija od nje. "Uvijek me brine kako će ljudi reagirati jer znam da, kada je ne poznaju, bulje u nju", ispričala je majka. "Ona je u kolicima jer otežano hoda, a neke djevojčice su joj se počele smijati i upirati prstom u nju", dodala je. Ova majka četvero djece objasnila je da je prišla odraslima s kojima su bile te djevojčice. "Doveli su ih do nas, ali nakon toga nisu učinili gotovo ništa, nije bilo isprike niti ičega", kazala je razočarano.

@ourjourneywithdownsyndr Laughing at her until I realise I know where they live they soon changed there tune! People need to teach there kids how to behave people are not all the same and I will always be pixies voice forever! Always got your back baby 💛💙 ♬ I'll Be There (Acoustic) - Jess Glynne

'Ona je čovjek, baš kao i mi'

No, reakcija druge skupine nepoznatih djevojčica koje su se zatekle u parku istinski je ganula Vernice. One su prihvatile Pixie i pozvale je da im se pridruži na klackalici. "Vidjele smo te druge djevojčice i dopustile su Pixie da se igra s njima. Prišla sam im i zahvalila što su tako ljubazne prema njoj", prisjetila se Vernice. "Objasnila sam im što se dogodilo, a jedna od njih je rekla: 'Ne razumijem zašto su se smijale, ona je čovjek, baš kao i mi'. Čuti tako nešto od djevojčica osnovnoškolske dobi za mene je bila velika stvar, bilo je uistinu dirljivo."

Život ispunjen neprestanom borbom

Vernice ističe kako je život za njihovu obitelj neprestana bitka te da su Pixie zamalo izgubili kada je sa samo četiri mjeseca doživjela srčani zastoj. "Cijeli njezin život mi se borimo za nju, a i ona se sama neprestano bori", rekla je. "Srčani zastoj doveo je do operacije na otvorenom srcu, tako da smo je nakratko bili izgubili." Vernice opisuje kćer, koja je nagluha i nosi slušne aparate, kao "djevojčicu koja je uvijek sretna i unosi radost u živote mnogih", uključujući njezine sestre Madison (20) i Poppy (17) te brata Rocca (13), koji su joj od rođenja najveća podrška.

Uspjesi koji ruše sve prepreke

Unatoč brojnim zdravstvenim izazovima, Pixie, učenica prvog razreda Osnovne škole za gluhu djecu, postiže izvanredan napredak. Svaka lekcija ondje se održava na britanskom znakovnom jeziku, kojim je Pixie u potpunosti ovladala. Njezina strast je plivanje, a članica je i navijačke skupine za djecu s posebnim potrebama u klubu Infinity Cheer.

Široko prisutan problem diskriminacije

Nažalost, incidenti poput tog u parku nisu izolirani slučajevi. I u Hrvatskoj su zabilježeni primjeri diskriminacije i nerazumijevanja djece s Downovim sindromom. U Zadru je majka s djevojčicom zamoljena da napusti ugostiteljski objekt kako im ne bi "narušavala reputaciju", dok je u Splitu zabilježen i fizički napad. Ovi događaji ukazuju na duboko ukorijenjene predrasude, no istovremeno raste i svijest o potrebi za inkluzijom. Pozitivni primjeri, poput otvaranja kafića u Bosni i Hercegovini u kojem rade osobe s Downovim sindromom, pokazuju da se stavovi polako, ali sigurno mijenjaju nabolje.

Potraga za roditeljima malenih heroina

Nakon incidenta u parku, Vernice je na društvenim mrežama objavila priču u nadi da će pronaći roditelje djevojčica koje su stale u obranu njezine kćeri, a o cijelom je slučaju izvijestio i Manchester Evening News. "Bile su tako drage prema njoj! Samo sam vam htjela poručiti da ste napravili sjajan posao odgajajući ih!" napisala je. Ubrzo se javilo nekoliko roditelja.

Leanne Yates, majka desetogodišnje Elisse, ispričala je: "Kad se vratila kući, rekla mi je da se igrala sa slatkom malom djevojčicom u parku i da su drugi bili zločesti prema njoj. Nije smatrala da je učinila nešto posebno jer bi se prema svima trebalo jednako odnositi."

Zvijezda TikToka koja širi pozitivu

Pixie je u međuvremenu postala i svojevrsna TikTok senzacija, s više od 16.000 pratitelja na profilu "Pixies Down syndrome journey". Vernice otkriva da je na neko vrijeme pauzirala s objavama zbog neugodnih poruka internetskih trolova, ali se vratila i ponovno širi pozitivu. "Ljudi mi svakodnevno govore da im ona pomaže prebroditi dan i vraća im osmijeh na lice, što mi je neizmjerno drago", kaže majka. "Dobivali smo poruke od ljudi koji su izgubili svoju djecu s Downovim sindromom, a koji kažu da im Pixie daje razlog za osmijeh. Zato sam osjetila da je pošteno podijeliti njezin osmijeh sa svijetom."

Ovaj događaj samo je podsjetnik da iako predrasude i okrutnost postoje, empatija i dobrota često dolaze od onih od kojih to možda najmanje očekujemo. Lekcija koju su djevojčice održale svojim vršnjacima, ali i odraslima, pokazuje neizmjernu važnost odgoja i učenja o prihvaćanju različitosti od najranije dobi.

