Posljednji intervju Senne u životu: 'Jeste li vi iz Hrvatske, kakva je situacija s ratom kod vas?'

U svijetu Formule 1 rijetki su ljudi s ovih prostora koji su imali priliku izbliza doživjeti najveće trenutke tog sporta. Među njima je i Ivan Blažičko, dugogodišnji televizijski komentator i kroničar najbržeg cirkusa na svijetu, sad RTL-ov komentator utrka u Formuli 1.

Ivan Blažičko prije dva i pol mjeseca, u intervjuu kojeg je dao sportskom novinaru Net.hr-a Tonku Medvedecu, prisjetio se susreta s legendarnim Ayrtonom Sennom, koji se dogodio samo tri dana prije njegove tragične pogibije. Također uspoređuje Sennu s današnjim zvijezdama poput Hamiltona i Verstappena te iskreno govori o tome je li moderna Formula 1 izgubila dio svoje nekadašnje čarolije.

Prije više od 30 godina bili ste među posljednjima koji su intervjuirali Ayrtona Sennu prije njegove smrti.

"Da, to je istina. Tri dana prije njegove smrti ja sam bio tamo. Te godine Senna je prešao u Williams, a ja sam bio na promociji Williamsa u Estorilu. To je bilo 1994., u Hrvatskoj je još bio rat, a promocija je privukla stotinjak novinara iz cijelog svijeta koji su čekali u redu. Ja sam riskirao da budem pri kraju tog niza i uspio sam ostvariti razgovor s Ayrtonom. Kada sam rekao da dolazim iz Hrvatske, on me pet minuta ispitivao o situaciji u zemlji", kazao je Ivan Blažičko našem Tonku Medvedecu.

No, vratimo se mi u današnjost! Prije 32 godine, uoči jednog od najmračnijih vikenda u povijesti sporta, Ayrton Senna sjeo je pred kamere i, ne znajući, dao svoj posljednji intervju. Bio je to razgovor s Ivanom Blažičkom, intiman, iskren i duboko ljudski, kakav samo najveći među velikanima mogu ostaviti iza sebe. Nekoliko dana kasnije, svijet Formule 1, ali i cijeli sportski svijet, zauvijek je promijenjen.

Danas, s vremenskim odmakom koji donosi i težinu i jasnoću, taj se povijesni trenutak ponovno otvara pred publikom. Posljednji intervju Ayrtona Senne, ekskluzivno snimljen s Ivanom Blažičkom, objavljuje se i prikazuje upravo na RTL-u, u emisiji Formula 1 na RTL-u, uoči Velike nagrade Miamija. Riječi koje je tada izgovorio danas odjekuju snažnije nego ikad: kao nasljeđe, kao upozorenje, ali i kao podsjetnik na čovjeka čija je strast nadilazila granice staze.

Mogu li Vam prvo postaviti nekoliko pitanja koje me zanimaju o poslovnim stvarima? Stvorili ste motocikle, brodove… Hoće li to uvijek biti povezano s brzinom i izvrsnošću u svemu? Što će biti Vaš zaštitni znak?

"Najvjerojatnije da, ali ne nužno. Moj je život prirodno usko povezan sa sportom, mjerenjem vremena, preciznošću, visokom tehnologijom, kvalitetom i stilom. Postoji niz proizvoda i segmenata koji se uklapaju u tu filozofiju. Naš je posao tražiti takve segmente, proizvode i tvrtke koje odgovaraju našim očekivanjima i nude prilike za novo poslovanje."

Na stazi je mnogo mladih vozača s manje iskustva i bez ikakvog poštovanja. Jesu li stvari sada složenije nego što su bile posljednjih sezona?

"Istina je. Imamo novu generaciju vozača – vrlo talentiranu i vještu, ali i s velikom željom da dokažu svoje sposobnosti i potencijal, što je sasvim u redu. I sam sam bio u toj situaciji i znam kako je to. Međutim, dogodila se nagla promjena – mnogo novih vozača pojavilo se odjednom, uz nova pravila, nove bolide i nove staze. Smatram da takve okolnosti ne pridonose potrebnoj sigurnosti. U prve dvije utrke vidjeli smo nesreće, neke vrlo ozbiljne. Druge, srećom, nisu bile toliko teške, ali su utjecale na utrke i mogle su imati katastrofalne posljedice. To je, po mom mišljenju, posljedica ove nove generacije željne dokazivanja."

I za kraj, što mislite o novim pravilima, osobito o točenju goriva? Može li to na ovoj stazi biti prednost za Ferrari? I što općenito o tome mislite?

"Točenje goriva donijelo je brži tempo utrka. Sada imamo kraće, intenzivne dionice s lakšim bolidima koji voze punim gasom. Postoji određena bojazan da bi u boksu moglo doći do problema i ugrožavanja sigurnosti, ali sustavi su tehnički dobro osmišljeni i njima upravljaju profesionalci. Nadam se da će tako i ostati te da neće biti nesreća tijekom sezone. Tehnički gledano, točenje goriva pogoduje motorima s više cilindara, posebno Ferrarijevim dvanaestcilindarskim motorima. Međutim, to nije presudan faktor za pobjedu. Pobjedu donosi cjelokupan paket: dobra šasija, dobar motor – ne nužno najjači, nego najpouzdaniji i onaj kojim se lako upravlja, kao i uravnotežen bolid koji omogućuje da cijelu utrku vozite brzo i ujednačenim ritmom. Naravno, i vozač je dio tog paketa. Kada su svi elementi usklađeni, dobiva se formula za pobjedu."

U redu. Hvala Vam lijepa.

"Hvala."