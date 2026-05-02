'Nisam ljubitelj Ayrtona Senne, Alain Prost je bio puno bolji i kvalitetniji'

Uoči Velike nagrade Miamija, stručnjak za Formulu 1 Ivan Peović gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", gdje je analizirao nadolazeću utrku, tehničke promjene i odnos snaga. U razgovoru o najboljim vozačima svih vremena, dotaknuo se i legendarne debate te iznio mišljenje koje će zasigurno podijeliti fanove diljem svijeta.

'Profesor' ispred 'Kišnog čovjeka'

Nakon što je Peović u kontekstu današnjih vozača istaknuo Lewisa Hamiltona, Maxa Verstappena i Fernanda Alonsa kao posebnu klasu, upitali smo ga za mišljenje o jednom od najslavnijih imena u povijesti sporta, legendarnom Brazilcu Ayrtonu Senni, na što je Peović dao iznenađujuć odgovor. No, prije svog odgovora o Senni, Ivan Peović je rekao ovo:

"Lewis Hamilton i Michael Schumacher su dva najbolja vozača ikad u Formuli 1. Njih su dvoje neusporedivi u odnosu na druge. Kad ih vidiš u zrcalima da ti se približava, nije laka situacija", kazao je Ivan Peović.

"Neće se dosta ljudi složiti s tobom oko Ayrtona Senn", rekli smo mu...

"Pa ja, recimo, nisam ljubitelj Senne. Izvrstan vozač, ali mislim da u njegovo vrijeme je Alain Prost bio puno, puno bolji, puno kvalitetniji. Tako da, ja sam jedan od onih koji će tu staviti prije Alaina Prosta. Ali, od trenutnih vozača imamo trojicu koji su svetski prvaci i u bilo kojem trenutku ako su blizu, ako i nemaju najbolji bolid, ako se mogu boriti, ma stavi ih u bolid koji je blizu bolidu Mercedesa, oni će ti se boriti za naslov i izvlačit će maksimum. To su jednostavno takvi tipovi. To su posebni vozači".

Ova izjava, koja četverostrukog prvaka Prosta stavlja ispred ikone poput Senne, ponovno otvara vječnu raspravu među ljubiteljima Formule 1.

Rivalstvo između Senne i Prosta, koje je obilježilo kasne osamdesete i rane devedesete i danas je jedna od najintrigantnijih priča u svijetu sporta.

Rivalstvo između Ayrtona Senne i Alaina Prosta jedno je od najpoznatijih i najintenzivnijih u povijesti Formule 1. Njihova borba nije bila samo sportska, nego i psihološka, filozofska i osobna, što ju je učinilo legendarnom.

Ayrton Senna, Brazilac poznat po svojoj strasti, agresivnosti i gotovo religioznoj predanosti utrkivanju, predstavljao je instinkt i emociju. S druge strane, Alain Prost, Francuz prozvan “Profesor”, bio je oličenje racionalnosti, taktike i smirenosti. Upravo ta suprotnost karaktera dodatno je rasplamsavala njihov sukob.

Njihovo rivalstvo dosegnulo je vrhunac krajem 1980-ih dok su obojica vozili za McLaren. Iako su zajedno dominirali prvenstvom, odnosi unutar tima bili su izuzetno napeti. Borba za naslov 1989. kulminirala je kontroverznim sudarom na stazi Suzuka u Japanu. Prost je tada odustao, dok se Senna vratio u utrku i pobijedio, ali je kasnije diskvalificiran, čime je Prost osvojio naslov.

Samo godinu dana kasnije, 1990., ponovno su se susreli na istoj stazi, ali ovaj put kao vozači različitih timova. Senna je namjerno izazvao sudar već u prvom zavoju, čime je eliminirao i sebe i Prosta iz utrke te osigurao naslov prvaka. Taj potez izazvao je brojne kontroverze i dodatno produbio njihov sukob.

Unatoč svemu, s vremenom se njihov odnos počeo popravljati. Pred kraj Prostove karijere i posebno nakon njegovog umirovljenja, njih dvojica su razvili međusobno poštovanje. Senna je čak javno govorio kako mu Prost nedostaje kao rival.

Tragična Senna smrt 1994. godine označila je kraj jedne ere, ali i simbolično zatvorila poglavlje ovog velikog rivalstva. Prost je kasnije priznao koliko ga je Senna duboko obilježio, ne samo kao vozača nego i kao osobu.

Rivalstvo Senne i Prosta ostaje primjer kako suprotni karakteri mogu stvoriti nezaboravnu sportsku priču, ispunjenu dramom, kontroverzama i na kraju poštovanjem.

Peovićev stav zasigurno će potaknuti nove polemike, dokazujući koliko je ovaj sport prožet strašću i dubokim, osobnim stavovima o svojim najvećim herojima.

Čitav podcast s Ivanom Peovićem gledajte u priloženom videu gore.