Od Formule 1 do derbija kojeg čeka cijeli svijet: Ovo je najveći sportski vodič za vikend

Pred nama je prvi svibanjski vikend koji donosi pravu eksploziju sportskih uzbuđenja za sve zaljubljenike u adrenalin, brzinu i najvažniju sporednu stvar na svijetu. Sigurno ste se za prvi maj najeli, popilo se, pa je subota i nedjelja idealna za odmor uz sport. U sportskim ligama diljem Europe i svijeta raspleti su. Tko će biti prvak, tko će ostati u ligi, tko će izboriti Europu? Sve to jamči pravu sportsku dramu. Od Formule 1, Superbikea do nogometa, košarke, rukometa i tenisa. SHNL, Premier liga, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, NBA liga, rukometna Bundesliga... Bit će pravi izazov za sportske zaljubljenike sve popratiti. No, zato možete birati, a u eri platformi i kabelskih televizija sve se može i pratiti.

Nakon duže pauze, na staze se vraća Formula 1 s atraktivnom Velikom nagradom Miamija koja uključuje i sprint format.

Istovremeno, na nogometnim travnjacima diljem Europe i Hrvatske vodit će se ključne bitke. U Engleskoj nas čeka vječni derbi Manchester Uniteda i Liverpoola, dok se u SuperSport HNL-u nastavlja neizvjesna borba za vrh tablice. Dodatnu dozu oktana osigurat će motociklisti na Svjetskom Superbike prvenstvu u Mađarskoj. Pripremite se, jer nas od subote ujutro do kasnih nedjeljnih sati čeka program koji se ne propušta. Idemo redom...

Povratak Formule 1: Miami donosi novi početak sezone

Nakon neuobičajeno duge pauze od pet tjedana, uzrokovane otkazivanjem utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, Svjetsko prvenstvo Formule 1 konačno se nastavlja. Akcije nije bilo još od Velike nagrade Japana krajem ožujka, gdje je devetnaestogodišnji Kimi Antonelli za Mercedes ostvario drugu uzastopnu pobjedu i postao najmlađi vozač u povijesti koji je preuzeo vodstvo u poretku vozača. Mladi Talijan slavio je i dva tjedna ranije u Kini, potvrdivši sjajnu formu i dominantan početak sezone za njemačku momčad, nakon što je njegov timski kolega George Russell pobijedio na otvaranju u Australiji.

Međutim, duga stanka omogućila je rivalima da u potpunosti redizajniraju svoje bolide. Šefovi momčadi, poput Andree Stelle iz McLarena, priznali su da su bolidi praktički iznova sastavljeni, što znači da bi se odnos snaga na stazi mogao drastično promijeniti. Stoga Velika nagrada Miamija, četvrta utrka sezone, ima prizvuk novog početka prvenstva.

Dodatnu neizvjesnost donosi i format sprint vikenda, što znači da će vozači imati samo jedan slobodni trening prije natjecateljskog dijela. Kako bi im se olakšala prilagodba na brojne promjene, trajanje tog treninga produženo je sa 60 na 90 minuta. Utrka se vozi na stazi Miami International Autodrome, smještenoj unutar kompleksa stadiona Hard Rock. Vremenska prognoza najavljuje vruće i sunčano vrijeme, s temperaturama koje bi mogle doseći i 35 Celzijevih stupnjeva, što će predstavljati veliki izazov za vozače i mehaniku.

Sva događanja iz Miamija ljubitelji oktanskog cirkusa u Hrvatskoj moći će pratiti na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Subota, 2. svibnja 2026.

18:00 Sprint utrka: Prijenos uživo na kanalu RTL 2 i platformi Voyo.

22:00 Kvalifikacije za glavnu utrku: Prijenos uživo na kanalu RTL 2 i platformi Voyo.

Nedjelja, 3. svibnja 2026.

20:30 Emisija "Formula na RTL-u": Uvod u vrhunac vikenda na RTL-u i platformi Voyo.

22:00 Utrka za Veliku nagradu Miamija: Prijenos uživo na RTL-u i platformi Voyo.

Superbike uzbuđenja

Ljubitelji motociklizma neće ostati zakinuti. Na stazi Balaton Park u Mađarskoj vozi se četvrta runda sezone Svjetskog Superbike prvenstva. Sezona 2026. donijela je zanimljive promjene, uključujući i novu kategoriju World Sportsbike, koja obećava još neizvjesnije utrke. Akciju iz Mađarske moći ćete pratiti na platformi Voyo. Kvalifikacije za utrku na Balatonu počinju u 11.05 na Voyo. Utrka je na rasporedu u 15.20 isto na Voyo.

Bitke na domaćim terenima: SuperSport HNL u 33. kolu

Napetost ne jenjava ni u domaćem nogometnom prvenstvu, gdje se ovog vikenda igraju utakmice 33. kola. Borba za naslov prvaka i europske pozicije ulazi u samu završnicu, a svaki bod je od presudne važnosti. Sve utakmice, kao i uvijek, bit će dostupne na kanalima MAXSporta.

U subotu, Dinamo gostuje kod Gorice, tražeći pobjedu za nastavak pritiska na vrhu ljestvice. Kasnije istog dana, Vukovar 1991 dočekuje Osijek u dvoboju koji nosi veliku važnost za obje momčadi. Nedjeljni program otvaraju Lokomotiva i Rijeka, u utakmici koja bi mogla imati značajan utjecaj na raspodjelu europskih mjesta. Vikend u HNL-u zaključuje se na Poljudu, gdje Hajduk pred svojim navijačima dočekuje Varaždin.

Subota, 2. svibnja 2026.

16:00 Gorica - Dinamo (MAXSport 1)

18:45 Vukovar 1991 - Osijek (MAXSport 1)

Nedjelja, 3. svibnja 2026.

16:00 Lokomotiva - Rijeka (MAXSport 1)

18:15 Hajduk - Varaždin (MAXSport 1)

Spektakl na Otoku: Manchester United i Liverpool u centru pažnje

Engleska Premier liga ovog vikenda donosi 35. kolo i niz atraktivnih dvoboja, a u središtu pozornosti bit će nedjeljni okršaj na Old Traffordu. Vječni derbi između Manchester Uniteda i Liverpoola uvijek privlači golemu pažnju, a s obzirom na situaciju na tablici, važnost ovog susreta je ogromna. Subotnji program također nudi zanimljive utakmice; Arsenal će na svom terenu ugostiti Fulham, dok će Newcastle tražiti važne bodove protiv Brightona. Cjelokupni raspored engleske lige nudi pregršt uzbuđenja, a utakmice će se moći pratiti na kanalima Arena Sport.

Subota, 2. svibnja 2026.

16:00 Brentford - West Ham United

16:00 Newcastle United - Brighton & Hove Albion

18:30 Arsenal - Fulham

Nedjelja, 3. svibnja 2026.

17:30 Manchester United - Liverpool

20:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur

La Liga: Velikani na iskušenjima

Ništa manje uzbudljivo nije ni u Španjolskoj, gdje se također zahuktava borba za naslov i europske pozicije. Vodeći trojac - Real Madrid, Barcelona i Atlético Madrid - ovog vikenda ima važne utakmice u kojima svaki kiks može biti skup. Gledatelje na kanalima Arena Sport očekuje pregršt kvalitetnog nogometa s Pirinejskog poluotoka.

Raspored prijenosa La Lige:

Subota, 2. svibnja:

13:00 Villarreal - Levante (Arena Sport)

15:15 Valencia - Atlético Madrid (Arena Sport)

17:30 Alavés - Athletic Bilbao (Arena Sport)

20:00 Osasuna - Barcelona (Arena Sport)

Nedjelja, 3. svibnja:

13:00 Celta Vigo - Elche (Arena Sport)

15:15 Getafe - Rayo Vallecano (Arena Sport)

17:30 Real Betis - Oviedo (Arena Sport)

20:00 Espanyol - Real Madrid (Arena Sport)

Serie A: Borba za Europu i ponos na Apeninima

Četiri kola prije kraja sezone 2025./26., u talijanskoj prvoj ligi situacija je i dalje napeta. Dok je borba za naslov prvaka praktički odlučena, utrka za mjesta koja vode u Ligu prvaka i Europsku ligu otvorenija je no ikad. Svaki bod je presudan, a raspored ovog vikenda donosi nekoliko izravnih okršaja i iskušenja za favorite.

U subotu, 2. svibnja, od 20:45 sati Atalanta dočekuje Genou. Momčad iz Bergama proživljava teške trenutke; nakon bolnog ispadanja iz polufinala kupa i niza loših rezultata u prvenstvu, čini se da su europski snovi raspršeni. S tri poraza u zadnja četiri susreta, Atalanta je potonula na ljestvici. S druge strane, Genoa igra čvrsto, osigurala je status u sredini tablice i u Bergamo dolazi bez pritiska, što je često čini vrlo neugodnim protivnikom.

Nedjeljni program, 3. svibnja, donosi još više uzbuđenja, a sve utakmice prenose se na kanalima Arena Sport. Dan otvara dvoboj Bologne i Cagliarija u 12:30. Bologna, koja je prošle sezone osigurala Europsku ligu osvajanjem kupa, želi sezonu pred domaćim navijačima završiti u pozitivnom tonu. Gosti sa Sardinije su u sigurnoj zoni nakon važne pobjede protiv Cremonesea i iznenađujućeg slavlja protiv Atalante u prošlom kolu, pa u utakmicu ulaze potpuno rasterećeni.

Jedan od najzanimljivijih susreta kola igra se od 20:45 sati, gdje će Juventus ugostiti Veronu. Torinski velikan vodi žestoku bitku za plasman među prve četiri momčadi i povratak u Ligu prvaka. Nakon povratka Igora Tudora na klupu, momčad je stabilizirala formu i pobjeda protiv Verone nameće se kao imperativ. Gosti su, s druge strane, jedno od razočaranja sezone. S tek 37 bodova i lošom formom, teško će se suprotstaviti motiviranom domaćinu na Allianz stadionu. Statistički, Juventus u prosjeku prima manje od jednog gola po utakmici, dok Verona teško stvara prilike, što jasno govori o odnosu snaga.

Raspored prijenosa Serie A

Nedjelja, 3. svibnja:

12:30 Bologna - Cagliari (Arena Sport 2)

15:00 Sassuolo - Milan (Arena Sport 2)

20:45 Inter - Parma (Arena Sport 1)

Bundesliga: Neizvjesnost do samog kraja

Njemačka Bundesliga tradicionalno nudi pregršt uzbuđenja i golova, a ni ovaj vikend neće biti iznimka. Gledatelje u Hrvatskoj očekuju prijenosi svih utakmica na kanalima Sport Kluba. Subotnji program u standardnom terminu od 15:30 sati donosi pet utakmica, među kojima se ističe domaći nastup Bayerna protiv Heidenheima. Iako je Bayern uvijek favorit, svako opuštanje u završnici sezone može biti skupo.

Vrhunac subote svakako je derbi od 18:30 sati u kojem Bayer Leverkusen dočekuje RB Leipzig. Riječ je o dvoboju dviju momčadi iz samog vrha ljestvice, čiji okršaji redovito donose atraktivan i napadački nogomet. Ulog je golem - izravan plasman u Ligu prvaka.

Nedjelja donosi još tri zanimljiva dvoboja, a u centru pažnje bit će susret između Borussije Mönchengladbach i Borussije Dortmund od 17:30 sati. Iako momčad iz Dortmunda ima osigurano mjesto u eliti, svaki "derbi Borussia" nosi poseban naboj i prestiž.

Raspored utakmica Bundeslige

Subota, 2. svibnja:

15:30 Bayern - Heidenheim (Sport Klub)

15:30 Werder Bremen - Augsburg (Sport Klub)

15:30 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV (Sport Klub)

15:30 Hoffenheim - Stuttgart (Sport Klub)

15:30 Union Berlin - FC Köln (Sport Klub)

18:30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Sport Klub)

Nedjelja, 3. svibnja:

15:30 St. Pauli - Mainz (Sport Klub)

17:30 B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Sport Klub)

19:30 Freiburg - Wolfsburg (Sport Klub)

Ligue 1: PSG pred potvrdom dominacije

U Francuskoj se Paris Saint-Germain u subotu od 17:00 sati pobjedom protiv Lorienta može dodatno približiti novom naslovu prvaka. No, puno je zanimljivija borba za preostala mjesta koja vode u Europu, a u njoj sudjeluju Monaco, Nice, Lyon i Rennes. Monaco u subotu gostuje kod Metza, dok nas u nedjelju očekuje derbi između Lyona i Rennesa.

Raspored prijenosa Ligue 1

Subota, 2. svibnja:

17:00 PSG - Lorient (Arena Sport 2)

19:00 Metz - Monaco (Arena Sport 2)

21:05 Nice - Lens (Arena Sport 2)

Nedjelja, 3. svibnja:

17:15 Strasbourg - Toulouse (Arena Sport 2)

17:15 Paris FC - Brest (Arena Sport 1)

20:45 Lyon - Rennes (Arena Sport 4)

NBA: Kome doigravanje, a kome kraj sezone?

Nakon 72 utakmice regularnog dijela sezone, u NBA ligi slijedi najuzbudljiviji dio - borba za doigravanje. Ovog vikenda na rasporedu su posljednje utakmice koje će odlučiti o konačnom poretku, nakon čega slijedi takozvani "play-in" turnir, format koji je donio dodatnu dramu u završnicu. Momčadi koje regularni dio sezone završe između sedmog i desetog mjesta u svakoj konferenciji dobivaju posljednju priliku za ulazak u playoff.

Sustav je jednostavan, ali iznimno napet. Sedmoplasirana momčad igra kod kuće protiv osmoplasirane, a pobjednik tog dvoboja osigurava sedmo mjesto u doigravanju. Poraženi iz tog susreta ima još jednu priliku - igrat će protiv pobjednika dvoboja između devete i desete momčadi. Pobjednik te, odlučujuće utakmice, ulazi u doigravanje kao osmi nositelj. To znači da će se svaka lopta, svaki koš i svaka obrana pratiti s posebnom pozornošću.

Točan raspored utakmica "play-ina" bit će poznat tek nakon završetka posljednjih utakmica regularne sezone, no ljubitelji košarke u Hrvatskoj mogu biti sigurni da će sve ključne dvoboje moći pratiti uživo na kanalima Sport Kluba. Pripremite se za neprospavane noći jer NBA doigravanje je priča za sebe.

Tenis: Vrhunac sezone na zemljanoj podlozi

Iako su Formula 1, Superbike i nogomet u prvom planu, ljubitelji tenisa također dolaze na svoje jer je sezona na zemljanoj podlozi u punom jeku. Najveći svjetski turniri redaju se iz tjedna u tjedan, a borba za bodove uoči Roland Garrosa dostiže vrhunac. Ovog vikenda na rasporedu su završni mečevi nekog od velikih Masters 1000 turnira, a najnapetije dvoboje za naslov moći ćete pratiti na kanalima Sportkluba, koji tradicionalno prenose glavne ATP i WTA događaje. Prijenosi obično kreću od jutarnjih sati i traju do kasno u večer, stoga provjerite točan raspored na dan mečeva.

Subota

ATP Masters u Madridu - polufinale

Sinner - Flis (10:55 - Sport Klub 1)

Blockx - Zverev (Sport Klub1)

ATP Masters u Madridu - parovi

Finale je od 14.00 na Sport Klubu 2

WTA 1000 Madrid - polufinale

Kostiuk - Potapova

WTA 1000 Madrid - finale je od 17.00 na Sport Klubu 2

Nedjelja

WTA 1000 Madrid finale parovi od 14.00 na Sport Klub 2

ATP Masters Madrid od 17:00 finale Sport Klub 2

Rukomet

Lowen - Melsugen možete gledati na Sportklubu 2 od 19:00

