Veliki test za neuhvatljivog Bulegu: 'Ta staza paše agresivcima'

U fokusu će nam ovoga vikenda biti i Svjetsko prvenstvo u Superbikeu. Četvrtu postaju sezone moći ćete pratiti uživo na Voyo ove subote i nedjelje, a donosi nam i veliki test za trenutno neuhvatljivog Nicolasa Bulegu. Na prošlogodišnjoj inauguralnoj utrci na Balaton ringu, Talijan je upisao najlošiji plasman sezone u sprintu, tek 13. mjesto, kazavši kako je staza bila izrazito zahtjevna.

"To su jako velika kočenja. Ajmo' reć staza koja bi pasala agresivcima kao što je Iker Lecuona. On je vozač koji voli kasno kočiti i koji voli takve staze. Sam je izjavio da vozački iz utrke u utrku raste, što je i logično jer prešao s Honde, pa se sada stapa s Ducatijem i mislim da tu on bi mogao vidjeti svoju priliku na Balatonu. Isto tako trebamo uzeti u obzir da je Bulega ga posebno motiviran jer ima priliku napraviti nešto što nikad nitko nije napravio, a to je upisati četrnaestu pobjedu zaredom u Svjetskom Superbike prvenstvu", rekao je stručni komentator RTL-a Luka Nervo.