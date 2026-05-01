Širi se istraga, policija sumnja na pomagače iz inozemstva? Božinović: 'Bit ćemo strogi'

Zbog vala lažnih prijetnji bombama uhićene su tri mlađe osobe koje se tereti za terorizam. Maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenog djela.
Drugi maloljetnik ispitan je u Splitu. Iako je DORH i za njega zatražio istražni zatvor, sudac istrage odredio mu je privremenu mjeru stavljanja pod nadzor. Mladiću (19) iz Ploča, kako doznajemo određen je istražni zatvor.
Policija sada analizira veći broj poruka i komunikaciju, a ne isključuje se ni mogućnost pomaganja izvan Hrvatske, kao ni proširenje istrage - najavio je ministar Davor Božinović.