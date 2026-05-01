Širi se istraga, policija sumnja na pomagače iz inozemstva? Božinović: 'Bit ćemo strogi'

DOJAVE O BOMBAMA /

Zbog vala lažnih prijetnji bombama uhićene su tri mlađe osobe koje se tereti za terorizam. Maloljetniku iz Zagreba određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i od ponavljanja kaznenog djela.

Drugi maloljetnik ispitan je u Splitu. Iako je DORH i za njega zatražio istražni zatvor, sudac istrage odredio mu je privremenu mjeru stavljanja pod nadzor. Mladiću (19) iz Ploča, kako doznajemo određen je istražni zatvor.

Policija sada analizira veći broj poruka i komunikaciju, a ne isključuje se ni mogućnost pomaganja izvan Hrvatske, kao ni proširenje istrage - najavio je ministar Davor Božinović.