Pavlek uhićen u mjestu poznatom po veličanstvenim planinama: Mjesec dana putovao i trošio

UTRKA JE ZAVRŠILA /

Bivši dugogodišnji čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je u Kazahstanu. Sve se odvilo sinoć uz suradnju hrvatske i kazahstanske policije. U bijegu od hrvatskog pravosuđa Pavlek je bio od kraja ožujka, kada je za njim raspisana Interpolova tjeralica. USKOK ga sumnjiči da je bio na čelu zločinačkog udruženja koje je iz Saveza izvuklo oko 30 milijuna eura. Kad će biti izručen Hrvatskoj i kako je izgledala operacija uhićenja? Pogledajte u prilogu