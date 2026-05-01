Detalji Pavlekovog uhićenja u Kazahstanu: Tijekom cijelog boravka pomagao mu Hrvat?

Vedrana Pavleka noćas je uhitila kazahstanska policija. Kako RTL Danas doznaje, sve se odvilo u gradu Almaty, bivšem glavnom gradu Kazahstana.

U trenutku uhićenja nije bio sam, a tijekom cijelog boravka navodno mu je pomagao i jedan Hrvat koji se trenutačno nalazi u Kazahstanu, a policiji je otprije poznat.

Kada Pavlek bude izručen, njegova prva stanica bit će zatvor Remetinec, a njegov dolazak ovisi o kazahstanskom zakonodavstvu, ali i o tome kako će se on izjasniti.

Ima pravo na žalbu

USKOK-ovo rješenje o provođenju istrage sljedećeg tjedna putuje u Kazahstan. Nakon toga će se Pavlek morati izjasniti želi li izručenje Hrvatskoj ili ne. Ako kaže da želi izručenje, to bi se moglo dogoditi u nekoliko dana.

S druge strane, ako se Pavlek ne složi s izručenjem, onda bi se stvar mogla otegnuti poprilično dugo, s obzirom na to da onda ima pravo na žalbu.

Neslužbeno se doznaje da turska policija, u stvari, i nije najbolje surađivala s hrvatskom policijom, odnosno da nije reagirala onako kako je trebala. Doduše, oni su mu oduzeli nekoliko mobitela, laptop, bilješke i bankovne kartice, ali do uhićenja nije došlo.

Ključni događaj za uhićenje odvio se 9. travnja kada su se sastali šefovi hrvatskog i kazahstanskog Interpola. Tada je dogovorena suradnja i razmijenjeni su podaci.