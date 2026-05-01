Pavlek sada ima dvije opcije: Može izravno u Remetinec, a evo što će se dogoditi ako se žali

Nakon što je bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja Vedran Pavlek u četvrtak navečer uhićen u Kazahstanu, slijedi pravosudni dio priče i njegovo izručenje.

Novinari su tijekom dana upitali više ministara kada bi se Pavlek mogao vratiti u Hrvatsku, no zasad nema jasnog odgovora. Ipak, postoje dva scenarija kojima slučaj može ići.

Može se žaliti

Pod uvjetom da se Pavlek složi s izručenjem, prema nekim procjenama, Hrvatskoj bi mogao izručen biti već idući tjedan. U tom slučaju išao bi izravno u istražni zatvor u Remetincu, gdje bi potom čekao poziv na ispitivanje u prostorije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Tamo bi Pavlek trebao iznijeti svoju obranu. Bivši šef skijaškog saveza može odgovarati na pitanja, može samo iznijeti svoju obranu, a može se i braniti šutnjom.

Međutim, ako se Pavlek odluči žaliti, proces izručenja mogao bi se znatno odužiti i trajati do mjesec dana. To je uostalom ranije spomenuo i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je napomenuo da će 'izručenje trajati neko vrijeme'.

"Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva i hoće li se žaliti. Procedura će trajati neko vrijeme, a koliko ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanom", naveo je ministar.

Također treba napomenuti kako Hrvatska zasad nema iskustva s Kazahstanom po pitanju izručenja, što znači da se ovaj slučaj ne može usporediti ni s jednim drugim.

'Kazahstan ima svoje interne postupke'

Podsjetimo, kao što je RTL Danas prvi izvijestio, Pavlek je uhićen u Kazahstanu u kojem se nalazio otkako je ranije pobjegao iz Turske.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pojasnio je kako je hrvatska policija od samog početka intenzivno radila na predmetu. "Ako se ne varam, 9. travnja našli su se šefovi odjela Interpola - hrvatski i kazahstanski, i tada je počela naša operativna suradnja. Razmijenile su se brojne informacije, materijali te je sve to rezultiralo uhićenjem", kazao je Božinović i dodao kako je službena obavijest o Pavlekovom uhićenju stigla neposredno prije početka obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Na upit novinara o izručenju, Božinović je naveo: "Hrvatska policija dio oko transfera trebala bi na sebe preuzeti nakon što završi ekstradicijska procedura u Kazahstanu".

Ističe i kako Kazahstan ima svoje interne postupke te da moraju donijeti odluke predviđene njihovim zakonima.

