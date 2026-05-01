INTENZIVNA ISTRAGA /

Detalji Pavlekovog pada! Policija je tjednima bila u akciji: 'Sastali su se šefovi Interpola'

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Par minuta prije početka obilježavanja 31. obljetnice VRO Bljesak dobili smo i službenu obavijest Interpola da je Pavlek uhićen', naveo je Božinović

1.5.2026.
12:31
Erik Sečić
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao je u petak u Okučanima na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Bljesak, a potom je dao izjavu medijima. 

"Bio je to važan trenutak za Hrvatsku, jedna od prijelomnih točaka u Domovinskom ratu. Hrvatska oružana sila je prvi put pokazala punu operativnu sposobnost, drugačije se nije ni moglo osloboditi toliko veliki prostor za svega 32 sata", istaknuo je uvodno Božinović. 

"Pouka tog vremena je upravo suradnja svih sastavnica koje brinu o sigurnosti zemlje. Na prvom mjestu vojske i policije. To radimo i na temelju iskustava iz Domovinskog rata, a kao što vidite, moderniziramo Hrvatsku vojsku i policiju, kako bi, za slučaj da to bude potrebno, bili spremni i obranili svoj suverenitet, slobodu i teritorijalni integritet", nadodao je ministar. 

Komentirao uhićenje Vedrana Pavleka

Osvrnuo se i na uhićenje bivšeg prvog čovjeka hrvatskog skijanja Vedrana Pavleka, koji je uhićen u Kazahstanu. "Potpuno razumijem vaš posao, imam poštovanje prema javnosti, međutim, mislim da je danas malo jasnije zašto smo davali šture odgovore. Zato što nismo i ne želimo pomoći da informacije koje mogu pomoći počiniteljima, osumnjičenicima ili bjeguncima ne dođu do njih i da ih ne koriste", govori Božinović. 

"Od samog početka hrvatska policija intenzivno je radila na ovom predmetu. Ako se ne varam, nakon prve informacije koje smo dobili iz Kazahstana da je Pavlek ušao na njihov teritorij, policija je krenula raditi operativno. Ako se ne varam, 9. travnja našli su se šefovi odjela Interpola, hrvatski i kazahstanski. Tada je počela naša operativna suradnja. Razmijenile su se brojne informacije, brojni materijali do kojih se moglo doći u smislu kretanja i eventualnih kontakata. Očekivali smo da će ovo biti rezultat, međutim, zbog zaštite probitka istraživanja to nismo mogli javno komunicirati", nastavio je ministar. 

"Sinoć smo dobili prve informacije, neslužbene, o tome da bi se ovo moglo dogoditi. Par minuta prije početka obilježavanja 31. obljetnice VRO Bljesak dobili smo i službenu obavijest Interpola da je Pavlek uhićen. Slijedi pravosudni dio priče", istaknuo je Božinović. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krive poteze u šahovskom savezu pročešljat će DORH: Dokle seže afera koju je pokrenuo Pavlek?

Davor Božinović, Vedran Pavlek, Hrvatski Skijaški Savez, Uhićenje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
