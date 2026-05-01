Kako je Pavlek 'okrenuo' 30 milijuna eura, a da to nitko nije znao: Pogledajte sve te isplate

Vedran Pavlek godinama je bio jedno od najutjecajnijih imena hrvatskog skijanja i ključna figura Hrvatskog skijaškog saveza. Danas je, međutim, u središtu jedne od najvećih sportskih afera u Hrvatskoj.

USKOK ga tereti da je kao vodeća osoba u Hrvatskom skijaškom savezu organizirao sustavno izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, pri čemu je, prema sumnjama istražitelja, godinama stvarana mreža fiktivnih poslova, lažnih računa i offshore transfera novca. Riječ je o istrazi koja je uzdrmala cijeli hrvatski sport.

Glavni organizator zločinačkog udruženja

Prema USKOK-u, Pavlek je bio glavni organizator zločinačkog udruženja koje je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvlačilo novac preko povezanih osoba, fiktivnih usluga i sumnjivih međunarodnih transakcija.

Uz njega su osumnjičeni su između ostalog i bivši glavni tajnik HSS-a Damir Raos, bivši glasnogovornik Nenad Eror, računovotkinja Božena Hrvoj Meić. Istražitelji sumnjaju da su se iz Saveza godinama plaćali računi za poslove koji nikada nisu stvarno obavljeni. Među njima su bile i isplate povezane s inozemnim tvrtkama, kao i razne pozajmice, donacije i transferi prema inozemstvu.

Sumnjive isplate, prema dostupnim informacijama, obuhvaćale su od Hrvatske, Austrije, Lihtenštajna, Monaka, Španjolske, Rusije, Mađarske, Švicarske, Srbije, San Marina, Slovačke, Italije pa sve do Svetog Kristofora i Nevisa - dva otoka na Karibima.

Luksuzni život na račun Saveza

Posebnu pažnju izazvale su informacije da su iz Saveza plaćani i računi građevinske tvrtke koja je radila na Pavlekovoj luksuznoj vili na Ibizi, za koju se navodi da je u vlasništvu njegove španjolske tvrtke. Samo radovi na toj nekretnini procjenjuju se na oko dva milijuna eura.

USKOK sumnja i na velike gotovinske isplate – oko 600 tisuća eura navodno je isplaćeno u kešu, dok je dodatnih pola milijuna eura završilo na karticama koje su koristile tri žene, a tim su novcem, prema sumnjama istražitelja, kupovani luksuzni proizvodi, roba poznatih brendova te plastične operacije.

Nije stalo na Skijaškom savezu

Jedan od okidača cijele istrage bio je slučaj na granici kada je bivši glasnogovornik Saveza zaustavljen s oko 120 tisuća eura neprijavljenog novca i popisom osoba kojima je novac trebao biti predan. Taj događaj otvorio je vrata široj financijskoj istrazi koja je ubrzo pokazala mnogo veće razmjere.

Kad su istražitelji krenuli u akciju, Pavlek nije bio u Hrvatskoj. Nalazio se u Turskoj, gdje su tamošnje vlasti, prema nalogu USKOK-a, obavile pretragu i oduzele mu mobitele. Hrvatsko pravosuđe potom je pokrenulo postupak za međunarodnu tjeralicu i odredilo istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Tursku je nakon toga napustio i otišao u Kazahstan, a kako RTL Danas doznaje tamo je i uhićen.

Njegov slučaj pokrenuo je cijelu lavinu. Nakon afere u Hrvatskom skijaškom savezu pod povećalom su se našli i drugi savezi, ali i Hrvatski olimpijski odbor, a otvorila su se pitanja kako su godinama prolazile milijunske isplate bez ozbiljnog nadzora. Afera Vedrana Pavleka tako više nije samo priča o jednom čovjeku, nego o sustavu koji je predugo funkcionirao bez stvarne kontrole.

POGLEDAJTE VIDEO: Turudić: 'Zna Hrvatska gdje se Pavlek nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama'