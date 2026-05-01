Pavlekovo izručenje bi moglo potrajati: 'Teško je procijeniti što će on raditi'

Procedura izručenja bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstan u Hrvatsku potrajat će neko vrijeme, rekao je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, nakon što je potvrdio njegovo uhićenje.

"Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, a koliko ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu", rekao je ministar nakon obilježavanja 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Istaknuo je kako je ključno da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon što se formalno-pravni postupci dovrše.

Osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura

Habijan je kazao da je početkom travnja iniciran postupak njegova uhićenja i izručenja, a nakon što su vlasti utvrdile gdje se Pavlek nalazi. "Rješenje o provođenju istrage koje je USKOK pripremio bit će početkom idućeg tjedna upućeno kazahstanskim vlastima, nakon čega očekujemo pokretanje njihove procedure i, po završetku postupka, izručenje u Hrvatsku", izjavio je ministar nakon obilježavanja 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Dodao je da je riječ o široj akciji koju provode USKOK, MUP i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Na upit novinara o suradnji s Kazahstanom, Habijan je rekao da Hrvatska nema iskustva s tom zemljom vezano za izručenja.

"Za sada nema informacija o eventualnom pronalasku Pavlekovog laptopa i mobitela, a sve okolnosti slučaja bit će utvrđene u postupku u Hrvatskoj, dodao je ministar.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.

Komentirao je i uhićenje maloljetnika koje se sumnjiči da su slali mailove s prijetnjama bombama, istaknuvši da će se nakon pokretanja postupka vidjeti kako će slučaj u konačnici završiti.

