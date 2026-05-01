Veliki pad prodaje nekretnina u dijelu Hrvatske: Evo koji su razlozi

Do stambenih kvadrata u Hrvatskoj sve je teže doći. Cijene godinama rastu - samo lani gotovo 12 posto.

No - da se tržište nekretnina počinje hladiti pokazuje dvoznamenkasti podatak o padu prodaje stanova i kuća! A gdje je četvorni metar stana najskuplji?

Ne tako davno ovaj stan u zagrebačkim Gajnicama bio bi prodan za dva dana. Sada su trebala dva mjeseca. Vlasnik je za 57 kvadrata tražio 199 tisuća eura, na kraju ga je prodao za 180.

"Nakon mjesec i pol smo korigirali cijenu i automatski su krenili kupci u razgledavanju i unutar tjedan dana od korekcije cijene smo ga i prodali", rekao je Filip Ćulibrk, vlasnik agencije za nekretnine.

Na tržištu je i dalje puno veća potražnja od ponude, kaže nam vlasnik agencije za nekretnine.

"Vlasnici su svjesni toga i iz tog razloga nisu spremni spuštati cijene. Kod formiranja cijene trebamo napraviti individualni pristup jer cijena nekretnine ovisi o lokaciji, katnosti i ostalim parametrima", nadodao je Ćulibrk.

Pad kupnje

Broj onih koji kupuju u prošloj je godini pao više od 20 posto, pokazuju podaci Ministarstva graditeljstva. Zagreb prednjači po broju kupoprodajnih ugovora. U prošloj godini u glavnom gradu prodano je više od 13 tisuća nekretnina. Slijede Zadar i Rijeka s nešto više od 1 600. Osijek je na četvrtom mjestu s 1322 prodane nekretnine, a zatim Split s 1210.

Najveći pad prodaje je na obali - ističu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Strancima, kažu, nismo više tako poželjni kao prije. "Trend taj već postoji od 2022. godine. Mi konstatno imamo pad prometa koji je sada posebno izražen u priobalju za razliku od prijašnjih godina. Mnoge nekretnine došle su do vrlo pretjeranih cijena i više se ne mogu realizirati po tim cijenama", rekao je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

Najskuplji kvadrati prodaju se u Splitu! U prosjeku cijena četvornog metra lani je bila 4068 eura. Drugi najskuplji je Dubrovnik, gdje je kvadrat u prosjeku 3921 euro. Slična cijena i u Opatiji - 3830 eura.

Stambena kriza bi se trebala riješiti

Nacionalni plan stambene politike trebao bi riješiti stambenu krizu, uvjeren je ministar Bačić. Smatra da je u ovom trenutku prerano očekivati njegove učinke.

"Rast cijena nekretnina je trend na razini europske unije i Hrvatska. Nemamo najviši rast na razini eu, ali očito je to u ovom trenutku trend kretanja na globalnom tržištu", rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Predstoji još donošenje Zakona o najmu stanova koji bi zajedno s već donesenim mjerama trebao povećati priuštivost.

"Možda bi se na taj način moglo mjerama ekonomske politike sa strane središnje države utjecati na to da se stanje na tržištu nekretnina promijeni u smislu da ono postaje priuštivlivije za određene skupine stanovništva, ali dok je na tržište teško utjecati", objasnila je Ivana Rašić, ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Osim prodajnih cijena, rastu i cijene najma.

Pa nam tako, primjerice, za stan od 50 četvornih metara u Zagrebu na mjesec treba 640 eura. Dubrovnik drži cijenu od 610. Slično je u Splitu sa 605 eura, dok je najam najjeftiniji u Gospiću - 255 eura. Ako pitate Sindikate, za mnoge građane i dalje nedostižno.