Borba za priuštivi najam! Hrvati navalili na jeftine stanove: Ovo su najtraženije lokacije

Danas je peti dan otkako građani imaju priliku doći do jeftinijeg krova nad glavom. Ovo su brojke:

Zainteresirano je gotovo 900 građana za stanove po priuštivom najmu, točnije njih 886 se registriralo na mrežnoj stranici APN-a za sudjelovanje u programu.

Do danas u podne službeni zahtjev podnijele su 164 osobe. Podsjetimo da se u ovom trenutku nudi 385 stanova diljem zemlje, a riječ je o nekretninama čiji su vlasnici odlučili svoj stan prepustiti na upravljanje državi.

Važno je naglasiti da građani mogu odabrati do tri grada ili općine.

Gdje je najveći interes?

Najveći je interes, očekivano, u Zagrebu, gdje se nude 152 stana, a prijavilo se 110 građana. U Splitu se na tri stana javilo čak 10 zainteresiranih.

Rijeka ima 21 stan u ponudi, a prijavilo se devet kandidata. U Sisku je dostupno šest stanova, uz sedam prijava, dok se u Puli pet ponuđenih stanova poklapa i s brojem zainteresiranih. U Osijeku je u ponudi 16 nekretnina, a interes su zasad iskazale četiri osobe.

Pogledamo li po županijama, najveći je interes u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji s po 10 prijava. Slijedi Sisačko-moslavačka s osam, potom Istarska - sedam, dok Zagrebačka županija ima pet prijava. Prijave i dalje traju.