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NAPETOSTI NA VRHUNCU /

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila
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Foto: RTL

Napetosti u Vrilu na samom su vrhuncu, a od 20.15 sati pred gledateljima je pretposljednja epizoda sezone omiljene RTL-ove serije 'Divlje pčele'

5.6.2026.
10:42
Hot.hr
RTL
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Nakon što je primio vijest da su dokazi o Josipovu slučaju odbačeni, Ivica nestaje. Cijelo mjesto je zabrinuto. U odsustvu, Ivica kriomice nabavlja pištolj.

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila
Foto: RTL

S druge strane, Ante i dio obitelji slave odbacivanje dokaza, a Domazet je zabrinut zbog moguće Vukasove odmazde.

Luce govori Krsti da ne širi vijest o njezinoj trudnoći, no on si ne može pomoći. Nakon što se Teodora napokon pristala razvesti od Jakova, Ksenija povlači neočekivani potez. Jakov donosi Kati vijest o razvodu i obećava joj da će s njom ostati zauvijek.

Večeras slijedi pretposljednja epizoda sezone 'Divljih pčela': Ivica nestaje, a Vice bježi iz Vrila
Foto: RTL

Vice misli da je sve sredio u svoju korist te nakon potpisanog razvoda odlazi iz Vrila s koferom novca. No na izlasku ga netko neočekivano presreće...

'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Divlje PčeleVoyoRtl
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